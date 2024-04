O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é uma garantia estabelecida pela legislação brasileira que assegura o pagamento de um salário mínimo mensal a pessoas com deficiência e idosos que comprovem não ter meios de prover sua própria subsistência ou de tê-la provida por sua família. Este benefício é fundamental para a manutenção da dignidade de muitos cidadãos em condições de vulnerabilidade social.

BPC bloqueado por falta de atualização Faça isso antes que seja tarde demais | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Problemas comuns: bloqueio do BPC

Recentemente, beneficiários do BPC têm enfrentado bloqueios frequentes devido à falta de atualização no Cadastro Único (CadÚnico). Contudo, é importante saber que esses bloqueios não são definitivos e existem procedimentos estabelecidos para a reativação do benefício.

Passo a passo para a reativação do BPC

O CadÚnico é um sistema que registra informações socioeconômicas de famílias em vulnerabilidade, servindo como porta de entrada para diversos programas sociais. Para os beneficiários do BPC, é essencial que o cadastro neste sistema esteja sempre atualizado. O limite de renda para elegibilidade ao BPC é de até um quarto do salário mínimo per capita na família.

Não deixe de conferir: HIV Dá Direito Ao BPC? A Lei É Clara Sobre O Assunto

Como Reativar o BPC:

Pelo Telefone 135:

Funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h.

O cidadão deve especificar que se trata de uma reativação do BPC pós-atualização do CadÚnico.

Presencialmente:

Necessário agendar uma visita a uma agência da Previdência Social, que pode ser feita pelo número 135 ou através do portal Meu INSS.

No agendamento, selecionar a opção “atendimento específico” para reativação do BPC.

Pelo Site Meu INSS:

Acessar o portal Meu INSS, e utilizar a funcionalidade “Reativação de BPC após atualização do CadÚnico”.

Seguir as instruções para completar o pedido online.

Prazo de Processamento:

Após a solicitação, o INSS tem um prazo de 30 dias para processar a reativação, durante o qual o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) será atualizado com as informações recentes do CadÚnico.

Importância da Atualização Regular

O BPC requer uma revisão e atualização no CadÚnico a cada dois anos. A falha em manter o cadastro atualizado é uma das principais causas para o bloqueio do benefício.

Procedimentos em Caso de Bloqueio:

Visitar um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) para regularizar a situação.

Informar ao INSS que os dados no CadÚnico foram atualizados.

Consequências da Não Atualização:

Se os dados não são regularmente atualizados, o benefício pode ser suspenso ou bloqueado, requerendo que o beneficiário passe novamente pelo processo de solicitação do BPC.

Fique atento a este detalhe

Manter os dados atualizados no CadÚnico e entender os procedimentos para a reativação do BPC são essenciais para garantir a continuidade do recebimento deste benefício vital. A reativação do BPC, embora possa parecer complexa, é um processo direto que pode ser realizado através de múltiplas plataformas, garantindo que os direitos dos beneficiários sejam preservados.

Sempre verifique a integridade e a atualidade das informações no CadÚnico.

Não hesite em utilizar o suporte telefônico ou os recursos online para esclarecimentos e assistência.

Em caso de dificuldades ou dúvidas, procurar ajuda profissional ou de um assistente social no CRAS pode facilitar significativamente o processo.

Este guia visa fornecer clareza e apoio aos beneficiários do BPC, assegurando que possam acessar seus benefícios com o mínimo de inconveniência possível.

Não deixe de conferir: Novo Documento Será Cobrado No BPC Para Manter O Benefício