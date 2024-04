Novo documento será cobrado no BPC para manter o benefício

Em uma iniciativa que promete revolucionar o acesso a benefícios sociais no Brasil, o Governo Federal estuda a possibilidade de simplificar o processo de concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC) para cidadãos com deficiência.

Esta mudança permitiria que o benefício fosse concedido com a apresentação de um atestado médico, eliminando a necessidade de perícia médica presencial.

Agilidade e humanização no processo

O objetivo principal dessa proposta é agilizar o pagamento do Auxílio-Doença e do BPC aos beneficiários, além de humanizar o processo eliminando etapas burocráticas que podem ser desgastantes para os cidadãos com deficiência e suas famílias.

Atualmente, o Auxílio–Doença já é concedido mediante a apresentação de um atestado médico online, uma estratégia que tem se mostrado eficaz na redução das filas e na facilitação do acesso aos benefícios.

A extensão dessa modalidade para o BPC/Loas visa não apenas acelerar o processo de concessão mas também oferecer uma solução mais digna para os beneficiários. Afinal, conforme destacou o Ministro da Previdência, Carlos Lupi, é “humilhante” para pais comprovar a deficiência de seus filhos por meio de perícias presenciais.

Como funcionará a nova medida?

A nova medida, prevista para entrar em vigor a partir do segundo semestre de 2024, consistirá no envio do laudo médico através do portal Meu INSS. A verificação da veracidade dos documentos será realizada por meio do cruzamento de dados com outros bancos de dados públicos, otimizando o processo de concessão e contribuindo para a redução das longas filas que atualmente assolam o sistema previdenciário.

A proposta não só beneficiaria os cidadãos com deficiência, eliminando a necessidade de deslocamento para as perícias médicas, mas também liberaria os peritos do INSS para se dedicarem a casos mais complexos ou para a avaliação de atestados online que forem inicialmente indeferidos.

Desafios e próximos passos

Para que essa medida seja implementada, é necessária a aprovação do Ministério do Desenvolvimento Social, que é o responsável atual pela inclusão dos beneficiários ao BPC. A proposta também contempla os idosos de baixa renda, para os quais o benefício já é uma realidade, considerando a renda familiar per capita como critério de elegibilidade.

A simplificação do acesso ao BPC para pessoas com deficiência representa um passo significativo na direção de uma sociedade mais inclusiva e justa. Além de agilizar o processo de concessão de benefícios, essa medida tem o potencial de dignificar o tratamento oferecido aos cidadãos mais vulneráveis, garantindo que o suporte necessário seja providenciado de maneira eficiente e humana. Resta agora aguardar a aprovação e a implementação dessa proposta, que sem dúvida alguma, transformará a vida de muitas famílias brasileiras.

