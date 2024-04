iPhone entra para a lista de aparelhos ultrapassados

O iPhone 6 Plus, lançado pela Apple em 2014, agora faz parte da lista oficial de produtos considerados “obsoletos” pela empresa.

Isso significa que o dispositivo não receberá mais atualizações de segurança e, em breve, também ficará sem suporte para atualizações de software.

Para os proprietários deste modelo de smartphone, essa notícia traz consequências diretas: caso o aparelho apresente algum defeito, assistências técnicas não terão mais acesso a peças de reposição.

iPhone 6 Plus: o que significa ser obsoleto para a Apple? Descubra os riscos de continuar utilizando dispositivos antigos e como se proteger. (Foto: divulgação).

O legado do iPhone 6 Plus e sua queda na obsolescência

Quando foi lançado, o iPhone 6 Plus representou uma quebra de paradigma para a Apple.

Com sua tela considerada grande na época, com 5,5 polegadas, o dispositivo expandiu os limites do que era considerado padrão para a empresa.

Equipado com tecnologia NFC, o iPhone 6 Plus também foi pioneiro em permitir pagamentos por aproximação, introduzindo uma nova forma de interação com o mundo digital.

Outros dispositivos na lista de obsoletos da Apple

Além do iPhone 6 Plus, diversos outros modelos de smartphones da Apple já foram relegados à lista de produtos obsoletos.

Isso inclui o primeiro iPhone, lançado em 2007, assim como o iPhone 3G (2008), iPhone 3GS (2008), iPhone 4 (2010), iPhone 4S (2011) e iPhone 5C.

Essa medida reflete o ritmo acelerado de avanço tecnológico no mercado de dispositivos móveis, onde os produtos mais antigos rapidamente perdem suporte e relevância.

O impacto do iPhone 6 Plus e seu legado tecnológico

O iPhone 6 Plus não apenas introduziu uma nova categoria de smartphones de tela grande na linha da Apple, mas também marcou um momento importante na história da empresa.

Seu lançamento ocorreu em conjunto com o primeiro Apple Watch, dando início à jornada da Apple no segmento de smartwatches.

Equipado com um processador Apple A8 dual-core de 1,4 GHz e disponível em versões com 16 GB, 64 GB ou 128 GB de armazenamento interno, o iPhone 6 Plus foi um marco em termos de potência e capacidade de armazenamento na época de seu lançamento.

Perigos de continuar utilizando aparelhos obsoletos

Vulnerabilidades de segurança: iPhones mais antigos que não recebem mais atualizações de segurança estão suscetíveis a uma série de vulnerabilidades. Isso significa que os usuários desses dispositivos estão em maior risco de serem alvos de ataques cibernéticos, como malware, phishing e outras formas de exploração de vulnerabilidades.

com a entrada do iPhone na lista de produtos obsoletos da Apple, o suporte técnico e a disponibilidade de peças de reposição para esses dispositivos tornam-se escassos. Isso significa que os usuários podem enfrentar dificuldades caso precisem de assistência técnica ou reparos em seus iPhones ultrapassados.

com o passar do tempo, os iPhones mais antigos podem apresentar uma redução significativa no desempenho e na funcionalidade. Isso pode se manifestar de várias maneiras, incluindo lentidão ao executar aplicativos e realizar tarefas, bem como problemas de compatibilidade com versões mais recentes de aplicativos e sistemas operacionais.

