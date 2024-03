VITÓRIA! Se você tem conta Nubank pode comemorar benefício exclusivo

Os clientes do Nubank que valorizam a cultura agora têm um motivo a mais para comemorar. É isso mesmo que você leu!

Em parceria exclusiva com o MASP (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand), a fintech está oferecendo grandes descontos nos ingressos para visitação.

Enfim, o Nubank está inovando mais uma vez ao oferecer benefícios exclusivos para seus clientes, agora em parceria com o MASP. Saiba como funciona essa oportunidade imperdível!

Clientes Nubank desfrutam de benefícios exclusivos em instituições culturais. Aproveite descontos e ofertas especiais para explorar arte e cultura. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Entenda a parceria Nubank e MASP

O MASP, localizado na Avenida Paulista, é um dos mais renomados museus da América Latina.

Com um acervo diversificado que abrange diferentes períodos e estilos artísticos, o museu se tornou uma parada obrigatória para quem visita São Paulo.

Além de sua arquitetura icônica, o MASP é reconhecido pelas preciosas obras de arte que abriga.

Benefícios exclusivos para clientes Nubank

Os clientes do Nubank, especialmente os portadores do cartão Ultravioleta, desfrutam de descontos significativos na compra dos ingressos do MASP.

Os titulares do cartão Ultravioleta recebem 50% de desconto, enquanto os clientes dos outros cartões da fintech têm direito a 25% de desconto no valor do ingresso.

Como aproveitar os descontos

A promoção é válida até dezembro de 2025 e permite a compra de um ingresso com desconto por titular.

Os descontos podem ser aplicados tanto nas compras online quanto nas bilheterias físicas do museu, desde que o pagamento seja feito com o cartão Nubank.

Além disso, os clientes Nubank têm acesso a ofertas especiais na loja do MASP.

Descontos estendidos na loja do MASP

Além dos ingressos, os clientes Nubank também desfrutam de descontos na coleção “Linhas MASP”.

Os titulares do cartão Ultravioleta recebem 50% de desconto, enquanto os demais clientes têm direito a 25% de desconto em todos os itens da loja.

Desde a entrada no museu até a escolha de um presente especial, os clientes Nubank são beneficiados em todas as etapas de sua visita ao MASP.

Com essa parceria, o Nubank reforça seu compromisso em proporcionar experiências culturais enriquecedoras para seus clientes, ampliando seu acesso à rica diversidade artística do Brasil.

Como melhorar o relacionamento com o Nubank?

Por fim, se você é cliente do Nubank e deseja fortalecer seu relacionamento com a instituição financeira, há várias maneiras de fazer isso. Abaixo, veja algumas dicas úteis para melhorar seu vínculo com o Nubank:

Use os recursos digitais: explore o aplicativo e internet banking para uma gestão financeira mais eficiente. Pague em dia: mantenha um histórico de pagamentos positivo para construir confiança. Fique atento às comunicações: esteja atento às mensagens do Nubank para não perder informações importantes. Participe de pesquisas e feedbacks: contribua com sua opinião para o aprimoramento dos serviços. Aproveite os benefícios: explore os programas de recompensas e descontos oferecidos. Mantenha um diálogo aberto: entre em contato sempre que necessário para resolver dúvidas ou problemas.

