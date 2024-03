Chaves PIX de mais de 87 mil pessoas vaza; a sua está na lista?

Recentemente, o Banco Central (BC) anunciou um incidente preocupante: o vazamento de chaves PIX da empresa Sumup Sociedade de Crédito Direto, afetando 87.368 usuários.

Embora as informações vazadas sejam primariamente cadastrais, como nomes parcialmente mascarados e dados bancários básicos, não incluindo senhas ou saldos, a situação acende um alerta sobre a segurança digital.

Vazamento de chaves PIX afeta milhares: entenda o que aconteceu, quem está em risco e as medidas de segurança que você deve tomar agora. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Chaves PIX de mais de 87 mil pessoas vaza

Conforme divulgado pelo BC, o conjunto de dados expostos inclui nomes, CPFs (com máscara de proteção), além de detalhes da instituição financeira, como agência e número de conta.

Essas informações, apesar de não permitirem acessos diretos às contas, podem ser usadas por criminosos em tentativas de golpes ou fraudes.

Veja mais sobre: Pix maior que R$ 189,90 na Caixa será depositado na poupança

Riscos e Precauções

O vazamento abre a possibilidade para que fraudadores realizem ataques de engenharia social, mirando na obtenção de dados sensíveis dos usuários afetados.

Essa situação demanda uma atenção redobrada para contatos suspeitos, sejam eles via e-mail, SMS ou chamadas, que possam ser tentativas de golpe.

Usuários impactados pelo vazamento serão notificados diretamente através dos canais oficiais das instituições financeiras, seja por aplicativo ou internet banking. É crucial não fornecer dados pessoais ou bancários por meios não verificados.

Como Proteger-se

Neste contexto, adotar medidas de segurança torna-se ainda mais essencial. Algumas ações recomendadas incluem:

Mantenha-se informado: Fique atento a comunicações oficiais e notícias sobre o incidente.

Fique atento a comunicações oficiais e notícias sobre o incidente. Monitore suas transações: Revise constantemente as movimentações em suas contas e alerte o banco ao menor sinal de atividade suspeita.

Revise constantemente as movimentações em suas contas e alerte o banco ao menor sinal de atividade suspeita. Fortaleça suas senhas: Crie senhas complexas e considere a autenticação em dois fatores para suas contas financeiras.

Crie senhas complexas e considere a autenticação em dois fatores para suas contas financeiras. Cuidado com solicitações inesperadas: Desconfie de pedidos por suas informações pessoais ou financeiras. Lembre-se, bancos não solicitam tais dados por canais não seguros.

Desconfie de pedidos por suas informações pessoais ou financeiras. Lembre-se, bancos não solicitam tais dados por canais não seguros. Segurança do dispositivo: Garanta que seus dispositivos estejam protegidos por antivírus atualizados e mantenha sistemas e aplicativos em dia.

Outros Incidentes

Este não é um episódio isolado no sistema PIX. Anteriormente, outros vazamentos já haviam sido reportados, incluindo um que afetou clientes da Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor. Esses acontecimentos ressaltam a necessidade de vigilância contínua e melhorias constantes na segurança das informações.

As instituições financeiras e o Banco Central estão trabalhando para reforçar as defesas contra tais vulnerabilidades, visando a proteção integral dos usuários do sistema PIX.

O Que Fazer Caso Seu PIX Seja Vazado?

Se você descobrir que sua chave PIX está entre as afetadas pelo vazamento, é essencial tomar medidas imediatas para salvaguardar suas finanças e sua identidade.

Primeiramente, comunique o fato à sua instituição financeira. Bancos e outras entidades creditícias têm protocolos para lidar com situações de vazamento de dados, podendo oferecer orientações específicas ou até mesmo proceder com a troca da chave PIX, se necessário.

Além disso, altere senhas e ative ou reforce a autenticação em dois fatores para todas as suas contas bancárias e financeiras.

Mesmo que senhas e dados de acesso não tenham sido expostos diretamente, mudanças proativas podem prevenir acessos não autorizados decorrentes de ataques subsequentes, baseados nas informações obtidas.

Você também pode gostar de: Pix de R$ 70 anima clientes do Nubank que estão com CPF na lista