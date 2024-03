Correios deve deixar serviço mais caro em abril; veja quanto

O mês de abril reserva uma mudança nos serviços postais prestados pelos Correios, trazendo reajustes de tarifas e alterações significativas para os envios internacionais e remessas de pessoas jurídicas.

Essas atualizações, recentemente divulgadas, impactarão diretamente tanto os consumidores quanto as empresas que utilizam os serviços da estatal.

O Notícia da Manhã apurou os principais detalhes sobre essa novidade. Confira a seguir e mantenha-se informado.

Aumento nos serviços postais dos Correios em abril: reajustes de tarifas e mudanças nos envios internacionais. Saiba tudo sobre as novas taxas e como elas afetarão seus envios. (Foto: Divulgação).

Reajuste nos serviços dos Correios

Conforme anunciado no Diário Oficial da União em 25 de março, os Correios aplicarão um reajuste nas tarifas de serviços postais prestados sob o regime de exclusividade.

Essas mudanças entrarão em vigor a partir de 3 de abril. O reajuste médio autorizado para 2024 é de 4,39% nos serviços internacionais e nacionais, alinhado com a variação da inflação oficial de janeiro a dezembro de 2023.

É importante ressaltar que esse reajuste é líquido de impostos e contribuições sociais, além de considerar o “fator de produtividade“, que leva em conta o tempo dedicado pelos funcionários às atividades para as quais foram contratados.

Veja só: Urgente: Bolsa Família libera ÚLTIMO pagamento aos beneficiários

Alterações nos envios internacionais

Além dos reajustes nas tarifas nacionais, os Correios também introduziram alterações significativas nos envios internacionais.

No caso de envios em malotes de grandes volumes contratados por pessoas jurídicas, os remetentes agora deverão consultar os Correios, que realizarão uma verificação detalhada de cada pacote.

O valor cobrado será baseado no peso e na distância do envio.

Novos valores e grupos de envio

Com as mudanças nos preços, o custo do primeiro porta da carta comercial, com até 20 gramas, aumentará para R$ 2,55.

Para telegramas nacionais redigidos pela internet, o preço por página será de R$ 10,74, enquanto o telegrama fonado passará a custar R$ 14,56 nas agências e R$ 12,96 pelo telefone. A tabela completa com os novos valores pode ser consultada na portaria oficial.

No que diz respeito aos envios internacionais, as encomendas serão tarifadas de acordo com o grupo de destino dos objetos ou correspondências.

Os pacotes para envios internacionais podem chegar a um custo máximo de R$ 239,60, variando conforme o destino. Os grupos estabelecidos pelos Correios incluem:

Grupo 1: Argentina, Paraguai e Uruguai;

Grupo 2: América do Sul (exceto países do Grupo 1);

Grupo 3: América Central e América do Norte;

Grupo 4: Europa;

Grupo 5: Ásia, Oriente Médio, África e Oceania.

Essas mudanças refletem uma adaptação dos Correios às demandas do mercado e às condições econômicas, visando garantir a eficiência e a qualidade dos serviços prestados aos clientes.

É importante que consumidores e empresas estejam cientes dessas alterações para planejar e ajustar suas operações de envio de correspondências e encomendas.

Veja também: Mães de filho autista podem trabalhar menos, segundo a Justiça