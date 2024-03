Comunicado: Bolsa Família de abril será depositado antes da hora

Em um gesto de solidariedade e apoio às famílias mais afetadas pelos recentes temporais que assolaram diversas regiões do Brasil, o governo federal anuncia uma medida excepcional: a antecipação do pagamento do Bolsa Família para o mês de abril.

Essa decisão tem como objetivo proporcionar um alívio financeiro imediato às famílias vulneráveis, garantindo-lhes recursos para enfrentar este momento de adversidade com um pouco mais de segurança e dignidade.

Comunicado: Bolsa Família de abril

Comunicado: Bolsa Família de abril

A antecipação do benefício é uma resposta rápida do governo para mitigar os efeitos devastadores dos temporais, que deixaram muitas famílias desabrigadas ou em situação de grande vulnerabilidade.

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) informa que os municípios em estado de emergência podem solicitar essa antecipação, proporcionando assim, uma ajuda crucial para cobertura de despesas urgentes como alimentação e abrigo.

Em uma reunião com representantes de 90 cidades consideradas de maior risco, o MDS não apenas abordou a questão do pagamento antecipado, mas também anunciou a distribuição de cestas de alimentos e a liberação de recursos financeiros para assistência imediata às famílias afetadas.

Cada cidade receberá R$ 20 mil para cada grupo de 50 pessoas desabrigadas, além de kits de medicamentos e insumos médicos fornecidos pelo Ministério da Saúde, uma medida essencial para garantir o bem-estar e a saúde dos afetados neste momento crítico.

Quem Tem Direito à Antecipação?

Essa medida de antecipação destina-se especificamente às famílias residentes em municípios que decretaram estado de emergência devido aos impactos dos temporais.

É uma oportunidade para que essas famílias possam ter acesso mais rápido ao benefício, ajudando-as a superar as dificuldades imediatas causadas pelas fortes chuvas e inundações. A iniciativa visa assegurar que o suporte necessário chegue a quem realmente precisa, no momento em que mais precisa.

Pagamento de Abril: Calendário Oficial

Para os demais beneficiários do Bolsa Família, o calendário de pagamentos de abril segue conforme planejado, organizado de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS).

Este planejamento assegura que o suporte financeiro continue a ser distribuído de maneira ordenada e eficaz a todos os inscritos no programa, mantendo a assistência às famílias brasileiras em situação de pobreza e extrema pobreza.

Segue abaixo o calendário oficial do Bolsa Família para o mês de abril, organizado conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários:

17 de abril : Pagamento para beneficiários com NIS de final 1 .

: Pagamento para beneficiários com NIS de final . 18 de abril : Pagamento para beneficiários com NIS de final 2 .

: Pagamento para beneficiários com NIS de final . 19 de abril : Pagamento para beneficiários com NIS de final 3 .

: Pagamento para beneficiários com NIS de final . 22 de abril : Pagamento para beneficiários com NIS de final 4 .

: Pagamento para beneficiários com NIS de final . 23 de abril : Pagamento para beneficiários com NIS de final 5 .

: Pagamento para beneficiários com NIS de final . 24 de abril : Pagamento para beneficiários com NIS de final 6 .

: Pagamento para beneficiários com NIS de final . 25 de abril : Pagamento para beneficiários com NIS de final 7 .

: Pagamento para beneficiários com NIS de final . 26 de abril : Pagamento para beneficiários com NIS de final 8 .

: Pagamento para beneficiários com NIS de final . 29 de abril : Pagamento para beneficiários com NIS de final 9 .

: Pagamento para beneficiários com NIS de final . 30 de abril: Pagamento para beneficiários com NIS de final 0.

