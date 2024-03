Como o MEI pode receber salário extra ao ter filho?

Para microempreendedores individuais (MEI) no Brasil, o nascimento de um filho traz não apenas a alegria de expandir a família mas também benefícios previdenciários importantes.

Entre eles, o Salário-Maternidade MEI destaca-se como uma vantagem significativa, garantindo suporte financeiro durante esse momento transformador.

Esse benefício, parte da Previdência Social, é acessível tanto para mulheres quanto, em certos casos, para homens, e cobre situações como parto, adoção e natimorto.

O salário-maternidade MEI oferece suporte financeiro para pais e mães empreendedores nos momentos mais importantes. Confira como acessar esse benefício e quais são os requisitos necessários. (Foto divulgação)

O salário extra ao ter filho, veja

Criado em 1994, o salário-maternidade é um benefício que visa oferecer suporte financeiro à trabalhadora afastada de suas atividades por motivo de parto, adoção, natimorto ou aborto espontâneo.

Originalmente voltado para mulheres grávidas ou que haviam dado à luz recentemente, o benefício foi estendido em 2002 para incluir adotantes e, em algumas situações, pais microempreendedores, promovendo uma proteção mais ampla à família.

Para ser elegível ao salário-maternidade como MEI, é preciso:

Estar enquadrado em uma das situações de parto, adoção, natimorto ou aborto espontâneo;

Cumprir uma carência de 10 meses de contribuição ao INSS;

Manter as contribuições mensais do MEI em dia.

Como Solicitar o Benefício

A solicitação do salário-maternidade para microempreendedores é feita de forma simplificada através do site Meu INSS. Siga os passos abaixo para fazer o pedido:

Acesse o site Meu INSS e faça login com sua conta gov.br; Na página inicial, selecione a opção referente ao salário-maternidade, seja urbano ou rural; Atualize seu cadastro se solicitado e avance; Apresente a certidão de nascimento da criança ou, na ausência, inicie o processo sem a certidão e siga as instruções para completar o requerimento.

Documentação Necessária

Para o processo, será necessário fornecer informações contidas na certidão de nascimento da criança ou, em casos de adoção, a data da guarda judicial.

É essencial também apresentar todos os documentos necessários para a análise do pedido, como identidade, CPF e comprovante de residência, além do Número de Identificação Social (NIS), obtido através do Cadastro Único.

O salário-maternidade MEI representa uma das diversas políticas de proteção à família implementadas pelo governo brasileiro, visando garantir um período de adaptação mais tranquilo e seguro para a mãe e o bebê.

Além de promover o bem-estar familiar, esse benefício reflete o compromisso com o apoio e a valorização dos microempreendedores individuais, assegurando que momentos importantes da vida sejam vivenciados com o suporte necessário.

Demais benefícios para mães e gestantes

Além do salário-maternidade, mães e gestantes têm à disposição uma gama de benefícios pensados para oferecer suporte durante e após a gravidez. Essas assistências visam não apenas garantir o bem-estar e a saúde da mãe e do bebê mas também proporcionar uma segurança financeira nesse período tão importante. Conhecer esses direitos é fundamental para que as mães possam usufruir de todo o apoio disponível.

Auxílio-Doença : Para as microempreendedoras individuais que, por motivos de saúde relacionados à gestação, precisam se afastar de suas atividades, o auxílio-doença se apresenta como uma alternativa. Esse benefício é concedido após avaliação médica pelo INSS e requer que as contribuições estejam em dia.

: Para as microempreendedoras individuais que, por motivos de saúde relacionados à gestação, precisam se afastar de suas atividades, o auxílio-doença se apresenta como uma alternativa. Esse benefício é concedido após avaliação médica pelo INSS e requer que as contribuições estejam em dia. Pensão por Morte : Em um cenário trágico de falecimento da mãe, os dependentes, incluindo os filhos, podem ter direito à pensão por morte. Esse benefício visa assegurar o sustento da família após a perda e é calculado com base nas contribuições realizadas.

: Em um cenário trágico de falecimento da mãe, os dependentes, incluindo os filhos, podem ter direito à pensão por morte. Esse benefício visa assegurar o sustento da família após a perda e é calculado com base nas contribuições realizadas. Benefício de Prestação Continuada (BPC) : Destinado às famílias de baixa renda, o BPC pode ser uma alternativa para gestantes em situação de vulnerabilidade social. Esse benefício não requer contribuições prévias ao INSS mas é necessário atender a critérios específicos de renda.

: Destinado às famílias de baixa renda, o BPC pode ser uma alternativa para gestantes em situação de vulnerabilidade social. Esse benefício não requer contribuições prévias ao INSS mas é necessário atender a critérios específicos de renda. Programas de Assistência Social: Diversos programas municipais e estaduais oferecem assistência à gestantes e mães, como kits de enxoval para o bebê, acompanhamento médico especializado, entre outros.

