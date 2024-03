Brasileiros que receberam R$ 400 ou mais do governo em 2021 e 2022 podem ganhar BOLADA

Em 2022, um incidente de vazamento de dados impactou o programa Auxílio Brasil, gerando preocupações sobre a segurança das informações dos beneficiários. A Justiça determinou que entidades como a Caixa Econômica Federal, o Governo Federal, a Dataprev e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) compensassem os afetados com indenizações que podem chegar a R$ 15 mil.

Detalhes do vazamento e indenização

Cerca de 20% dos dados dos beneficiários do Auxílio Brasil foram expostos, incluindo informações sensíveis como endereço, contato telefônico, data de nascimento, além dos valores recebidos e números de identificação. A exposição dessas informações motivou ações legais visando a reparação dos danos causados.

Beneficiários do Auxílio Brasil afetados pelo vazamento em 2022 podem ter direito à indenização. Contudo, o direito ao valor integral de R$ 15 mil depende da confirmação de que os dados do indivíduo foram efetivamente expostos.

Como verificar o direito à indenização

Acesse a plataforma disponibilizada pelo Instituto SIGILO: https://api.sigilo.org.br/auxiliobr/ . Clique em “Conferir se eu tenho direito!”. Forneça seu nome completo, e-mail, CPF e números de telefone. Clique em “Conferir se eu tenho direito” para verificar sua elegibilidade.

Processo de indenização

O Instituto SIGILO moveu uma ação civil pública exigindo a indenização por danos morais coletivos, totalizando R$ 40 milhões, o que corresponderia a R$ 15 mil por pessoa afetada. Entretanto, a Caixa Econômica Federal contesta a decisão judicial, negando a ocorrência do vazamento e, consequentemente, a necessidade de compensação financeira.

Desdobramentos jurídicos e acompanhamento necessário

O caso, sob análise da 1ª Vara Cível Federal de São Paulo, pode sofrer reviravoltas devido a recursos e revisões judiciais. Beneficiários e interessados devem acompanhar as atualizações do caso para entender o andamento do processo de indenização.

O papel do instituto SIGILO

O Instituto SIGILO, protagonista na ação civil e na criação do portal de consulta, tem como missão a defesa e a promoção da segurança da informação e do tratamento adequado de dados pessoais, essencial em um contexto de crescente digitalização e preocupações com a privacidade.

A questão do vazamento de dados do Auxílio Brasil ressalta a importância da vigilância e da proteção de informações pessoais, um desafio constante para instituições e cidadãos em um mundo cada vez mais conectado.

Como evitar o vazamento de dados pessoais?

Para evitar o vazamento de dados pessoais, é crucial adotar medidas de segurança tanto no ambiente digital quanto no físico. Primeiramente, utilize senhas fortes e únicas para cada conta, combinando letras, números e símbolos.

É recomendável alterar essas senhas regularmente e evitar o uso de informações pessoais óbvias. O uso de gerenciadores de senhas pode ajudar a gerenciar e criar senhas complexas. Além disso, ative a verificação em duas etapas em serviços que ofereçam essa opção, adicionando uma camada extra de segurança.

Mantenha seus dispositivos atualizados, incluindo sistemas operacionais e aplicativos, para proteger-se contra vulnerabilidades. Seja cauteloso ao compartilhar informações pessoais online, especialmente em redes sociais e sites não confiáveis. Evite clicar em links suspeitos ou baixar arquivos de fontes desconhecidas, pois podem conter malwares.

Em ambientes físicos, mantenha documentos pessoais em local seguro e seja discreto ao fornecer informações em locais públicos. Por fim, monitorar regularmente suas contas e extratos pode ajudar a detectar e responder rapidamente a qualquer atividade suspeita.

