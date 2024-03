Benefício passa de R$ 6 mil até dezembro; veja as datas parceladas

Em 2024, o Bolsa Família traz novidades significativas. Este benefício, essencial para a redução das desigualdades no Brasil, passou por atualizações importantes.

Agora, mais do que nunca, é crucial que os beneficiários e aqueles que pretendem se candidatar estejam bem informados sobre as mudanças.

Assim sendo, veja a seguir algumas das informações essenciais sobre o Bolsa Família em 2024, incluindo os valores.

O Bolsa Família se atualiza em 2024 com benefícios ajustados ao perfil familiar. Entenda os impactos nos valores recebidos. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Mudanças marcantes e valores atualizados

Uma das alterações mais relevantes é o retorno à estratégia de pagamentos baseados na composição familiar.

Essa abordagem, diferentemente da fase do Auxílio Brasil, permite que os benefícios se ajustem ao tamanho da família, reforçando o compromisso do programa com as necessidades individuais de cada lar.

Como ficam os valores do benefício?

Sob a liderança de Luiz Inácio Lula da Silva, o programa redefiniu seus valores, com o objetivo de atender de forma mais eficaz às famílias em situação de vulnerabilidade. Agora, os beneficiários podem esperar:

Um valor fixo de R$ 600,00 por família;

por família; R$ 150,00 por criança de 0 a 6 anos, no Benefício da Primeira Infância;

por criança de 0 a 6 anos, no Benefício da Primeira Infância; R$ 50,00 por criança ou adolescente até 18 anos incompletos e para gestantes, no Benefício Variável Familiar;

por criança ou adolescente até 18 anos incompletos e para gestantes, no Benefício Variável Familiar; R$ 50,00 para bebês de até seis meses, no Benefício Variável Familiar Nutriz.

Nesse sentido, para aqueles que recebem mais de R$ 600 por mês, até o final do ano, o Bolsa Família acumulado ultrapassa a casa dos R$ 6 MIL.

Atenção aos cortes e empréstimos

É vital entender que o total recebido pode ser afetado em duas situações: se a renda per capita da família atinge meio salário mínimo, o valor pode ser reduzido pela metade.

Além disso, a contratação de empréstimos consignados pode diminuir o benefício, com descontos de R$ 160 para cobrir as parcelas.

Calendário 2024: não perca as datas

Estar atento ao calendário de pagamentos é fundamental para planejar o orçamento familiar. E em março, o cronograma definido é o seguinte:

15 de março – Beneficiários com NIS de final 1

– Beneficiários com NIS de final 1 18 de março – Beneficiários com NIS de final 2

– Beneficiários com NIS de final 2 19 de março – Beneficiários com NIS de final 3

– Beneficiários com NIS de final 3 20 de março – Beneficiários com NIS de final 4

– Beneficiários com NIS de final 4 21 de março – Beneficiários com NIS de final 5

– Beneficiários com NIS de final 5 22 de março – Beneficiários com NIS de final 6

– Beneficiários com NIS de final 6 25 de março – Beneficiários com NIS de final 7

– Beneficiários com NIS de final 7 26 de março – Beneficiários com NIS de final 8

– Beneficiários com NIS de final 8 27 de março – Beneficiários com NIS de final 9

– Beneficiários com NIS de final 9 28 de março – Beneficiários com NIS de final 0

Assim sendo, é imprescindível que os interessados acompanhem as atualizações do programa para garantir que não percam nenhum pagamento.

Como se beneficiar das novas regras?

Para as famílias que visam maximizar os benefícios recebidos, entender a estrutura e os critérios do Bolsa Família é crucial.

Com os ajustes recentes, o programa está mais adaptado para atender às diversas necessidades, considerando o número de crianças, adolescentes e gestantes no lar.

O Bolsa Família de 2024 se posiciona como um pilar na luta contra a pobreza, com melhorias significativas que prometem não apenas aliviar as dificuldades financeiras, mas também promover uma sociedade mais igualitária.

Para os beneficiários, manter-se informado e atento às regras é o caminho para aproveitar ao máximo o programa.

Este é o momento de olhar para o futuro com esperança, sabendo que o suporte necessário está ao alcance.

