Lista de março liberada: seu CPF vai ganhar abono na Caixa ou BB? Confira

Você, trabalhador do setor público ou privado, já conferiu se tem direito ao abono salarial em 2024? Neste ano, uma mudança importante foi implementada: o abono salarial será liberado conforme o mês de nascimento do trabalhador.

Isso significa que, assim como no setor privado, os servidores públicos receberão o PASEP baseando-se em seu mês de aniversário. Vamos entender melhor o que isso significa para você.

Não perca o seu abono salarial! Veja como o calendário de março afeta seu CPF e se você é um dos beneficiados na Caixa ou BB. (Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

O que Mudou no Abono Salarial?

O abono salarial é um benefício concedido anualmente aos trabalhadores que se enquadram em determinados critérios estabelecidos pelo governo.

Funcionando como uma espécie de 14º salário, ele é destinado aos trabalhadores do setor privado cadastrados no Programa de Integração Social (PIS) e aos servidores públicos inscritos no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). O valor deste benefício é proporcional ao tempo de serviço no ano base e pode chegar até um salário mínimo.

Para ter direito ao abono, é necessário que o trabalhador tenha recebido, em média, até dois salários mínimos mensais, com carteira assinada, por pelo menos 30 dias no ano anterior, esteja cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos e tenha seus dados atualizados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). Este benefício é um importante recurso para auxiliar financeiramente os trabalhadores, representando uma injeção adicional de renda no orçamento anual.

Agora, o único fator determinante para a liberação do abono é a data de aniversário do trabalhador. Isso simplifica o processo e torna mais clara a expectativa de quando receber o benefício. Estima-se que mais de 24 milhões de trabalhadores ativos em 2022 sejam beneficiados pelo abono salarial em 2024.

O valor a ser recebido pelo trabalhador está atrelado ao novo salário mínimo, fixado em R$ 1.412. O cálculo do abono considera esse valor como base.

Veja mais sobre: Aprenda a liberar o PIS/Pasep de março na sua conta da Caixa ou BB

Quem Tem Direito?

Para ter direito ao abono salarial em 2024, os trabalhadores devem:

Ter recebido até dois salários mínimos mensais, em média, em 2022;

Estar inscritos no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;

há pelo menos cinco anos; Ter trabalhado com carteira assinada por, no mínimo, 30 dias em 2022;

Ter seus dados corretamente informados pelo empregador ao governo.

Importante ressaltar que algumas categorias de trabalhadores, como empregados domésticos e rurais empregados por pessoa física, não têm direito ao abono salarial.

Calendário PIS/PASEP 2024

A partir de março de 2024, os pagamentos do PIS/PASEP seguem o mês de nascimento do beneficiário. Por exemplo, os nascidos em fevereiro poderão sacar o abono a partir de 15 de março. Confira as datas para os demais meses!

A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil são as instituições encarregadas de divulgar e realizar os pagamentos do PIS e do PASEP, respectivamente.

Se você se enquadra nos critérios, não deixe de verificar seu direito ao abono salarial. O PIS/PASEP representa uma ajuda significativa para muitos trabalhadores brasileiros. Certifique-se de estar por dentro das datas e requisitos para não perder esse benefício.

Leia também: Alerta GERAL: como identificar um feirão da Serasa golpista? Tenha cuidado