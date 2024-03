Consulte se o seu CPF está na lista da Caixa para antecipação do 13º salário

A Caixa Econômica Federal anunciou uma excelente notícia para os trabalhadores brasileiros que mantêm conta de depósito com crédito de salário.

Inclusive hoje (09/03), o banco estatal liberou a antecipação do 13º salário, permitindo saques de até R$ 20 mil.

Esta iniciativa visa auxiliar aqueles que não podem esperar até o final do ano para receber esse valor adicional. Saiba mais a seguir.

Caixa ANTECIPA 13º salário

O 13º salário é uma importante parcela do rendimento dos trabalhadores brasileiros, sendo aguardado ansiosamente todos os anos.

Para muitas famílias, esse valor adicional é essencial para equilibrar as finanças, realizar investimentos ou mesmo quitar dívidas.

Com a antecipação anunciada pela Caixa, milhares de trabalhadores terão a oportunidade de acessar esses recursos de forma antecipada, trazendo alívio financeiro em um momento de desafios econômicos.

Essa medida não apenas beneficia os trabalhadores, mas também tem um impacto positivo na economia como um todo.

Com o aumento da liquidez, espera-se um impulso no consumo, contribuindo para a retomada do crescimento econômico e a geração de empregos.

Além disso, a antecipação do 13º salário pode ser vista como uma medida de apoio durante a pandemia de COVID-19, fornecendo um suporte financeiro adicional para as famílias enfrentarem os desafios decorrentes da crise.

Entenda a antecipação do 13º salário pela Caixa

A antecipação do 13º salário oferecida pela Caixa é uma oportunidade para os trabalhadores que recebem seu salário diretamente na conta do banco.

Os juros, aplicados durante o período de contratação, devem ser considerados ao solicitar o adiantamento. Os valores variam de R$ 500 a R$ 20 mil, dependendo do cálculo da parcela do benefício.

Como funciona e suas regras

A antecipação do décimo terceiro salário funciona como um empréstimo para os trabalhadores com pelo menos 12 meses de vínculo empregatício formal.

Para solicitar, é necessário atender a esses requisitos e utilizar o aplicativo da Caixa. É importante destacar que essa antecipação é uma escolha a critério dos trabalhadores.

Regras importantes:

É necessário ser cliente da Caixa e possuir conta corrente ou conta salário.

O vínculo empregatício formal deve ter no mínimo 12 meses.

Está disponível para aposentados ou pensionistas pelo INSS, desde que o benefício seja depositado na Caixa.

O valor máximo é de R$ 20 mil e é calculado com base na parcela líquida do décimo terceiro salário.

Formato de pagamento do 13º salário

O pagamento do 13º salário pode ser realizado de duas formas: em parcela única ou em duas parcelas.

A primeira parcela deve ser paga entre 1º de fevereiro e 30 de novembro, enquanto a segunda parcela deve ser disponibilizada até 20 de dezembro. Cada parcela equivale a 50% do valor total.

É fundamental estar ciente de que o valor do 13º salário é proporcional ao período trabalhado no ano. Por exemplo, se um cidadão foi registrado em agosto e trabalhou por 15 dias, o 13º salário será calculado proporcionalmente até dezembro.

Antecipação do 13º salário do INSS

O governo federal confirmou a antecipação do 13º salário para aposentados em 2024, visando beneficiar milhões de aposentados em todo o país e contribuir para o aquecimento da economia.

Essa medida tem como objetivo proporcionar um alívio financeiro e contribuir para o aquecimento da economia.

