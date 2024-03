Em uma atualização recente de seu manual do usuário, a Apple incorporou novas orientações enfatizando a importância de não dormir próximo a iPhones enquanto estes estão sendo carregados. A medida visa reforçar a segurança dos usuários e prevenir potenciais riscos associados ao superaquecimento de dispositivos.

Aviso da Apple não durma ao lado do iPhone | Image by Firmbee from Pixabay

Práticas de carregamento seguro

A empresa destaca a necessidade de manter o dispositivo longe da cama e de outros materiais como lençóis e travesseiros durante o carregamento noturno. O manual, revisado no final de 2023, alerta sobre os perigos de superaquecimento que podem ocorrer se os carregadores, cabos ou o próprio telefone estiverem sob tensão elétrica por períodos prolongados.

Especificamente, a Apple aconselha:

Evitar colocar o iPhone embaixo do travesseiro ou qualquer situação que possa restringir a dissipação de calor.

Não dormir sobre o dispositivo, adaptador de energia, ou carregador sem fio enquanto estiver conectado à fonte de energia.

Medidas de prevenção ampliadas

Essas precauções não se aplicam somente aos produtos da Apple, mas estendem-se a todos os smartphones e tablets, conforme destacado pela própria marca. Além disso, a Apple e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) recomendam manter o dispositivo com a tela para cima e em um local arejado e seco durante o carregamento, a fim de promover uma melhor ventilação e evitar o acúmulo de calor.

Você pode gostar: Aprenda como bloquear o Story do Instagram para pessoas chatas

A segurança em primeiro lugar

A inclusão dessas diretrizes no manual do usuário reflete o compromisso da Apple com a segurança de seus consumidores. As recomendações visam mitigar riscos de acidentes de média a alta gravidade, que podem ocorrer devido ao superaquecimento de dispositivos durante o carregamento.

Seguir essas orientações pode garantir não apenas a integridade dos aparelhos, mas também a segurança dos usuários, reforçando o princípio de que é melhor prevenir do que remediar.

É verdade que a bateria do iPhone dura pouco?

A durabilidade da bateria do iPhone é um tópico frequentemente debatido entre usuários e especialistas. Como acontece com qualquer dispositivo eletrônico, a experiência de cada usuário pode variar significativamente dependendo de diversos fatores, incluindo o modelo do iPhone, o uso individual, as configurações de software e a idade do dispositivo.

Modelos mais recentes do iPhone tendem a apresentar melhorias na eficiência energética e capacidade da bateria, proporcionando uma duração de bateria mais longa em comparação com modelos anteriores.

No entanto, o uso intenso de aplicativos que exigem muitos recursos, como jogos avançados, streaming de vídeo e uso contínuo de dados móveis, pode reduzir significativamente a duração da bateria ao longo do dia.

Além disso, a saúde da bateria diminui com o tempo e após ciclos de carga repetidos, o que pode impactar sua longevidade. Portanto, enquanto alguns usuários podem perceber uma duração de bateria satisfatória, outros podem encontrar limitações, especialmente em modelos mais antigos ou em dispositivos usados intensivamente.

Você pode gostar: Alerta: relatório aponta que ChatGPT vazou dados sensíveis de usuários