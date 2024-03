Top 10 atores e atrizes mais BEM PAGOS e ricos de Hollywood hoje

Hollywood é um universo de talentos, sonhos e, claro, cifras milionárias. Em 2023, o cenário cinematográfico foi dominado por grandes nomes e produções de sucesso, resultando em fortunas impressionantes para os atores e atrizes mais bem pagos.

Com o ano marcado pelo lançamento de filmes como “Barbie” e “Oppenheimer”, as bilheterias vibraram com esses sucessos, refletindo diretamente nos ganhos das estrelas. A lista dos mais bem pagos é um panorama dos maiores sucessos e talentos do ano, com nomes que vão desde veteranos da indústria até astros emergentes.

Veja a lista dos astros de Hollywood que mais lucraram em 2023, de Adam Sandler a Denzel Washington, e suas fortunas impressionantes. (Foto divulgação)

10 atores e atrizes mais BEM PAGOS e ricos de Hollywood

Adam Sandler: No topo da lista, com ganhos líquidos de US$ 73 milhões. Sua presença na Netflix, especialmente com o filme “Mistério em Paris”, somado às suas turnês de comédia stand-up, consolidou seu lugar como o ator mais bem pago. Margot Robbie: A estrela de “Barbie”, com ganhos líquidos de US$ 59 milhões, mostrou seu poder não só como atriz, mas também como produtora, colhendo os frutos de um filme que se tornou um fenômeno cultural. Tom Cruise: Com US$ 45 milhões em ganhos, Cruise continua a desafiar as normas de Hollywood, lucrando com seus projetos recentes, incluindo “Missão Impossível” e a recepção contínua de “Top Gun: Maverick”. Ryan Gosling: Intérprete de Ken em “Barbie”, acumulou US$ 43 milhões, com sua atuação no maior filme do ano e a música “I’m Just Ken” fazendo sucesso no Spotify. Matt Damon: Empatado com Gosling, com US$ 43 milhões. Seu sucesso veio tanto de seus papéis em filmes quanto de seus esforços na produtora Artists Equity. Jennifer Aniston: Ganhou US$ 42 milhões, beneficiando-se não só de seus novos projetos na Netflix e AppleTV+ mas também dos royalties eternos de “Friends”. Leonardo DiCaprio: Com ganhos de US$ 41 milhões, DiCaprio continua a ser uma força poderosa em Hollywood, lucrando com filmes e acordos de streaming. Jason Statham: Também com US$ 41 milhões, Statham destaca-se por seu papel em franquias de sucesso e filmes de ação. Ben Affleck: Com US$ 38 milhões, Affleck equilibra seu trabalho de atuação com suas atividades como CEO da startup de estúdio Artists Equity. Denzel Washington: Fecha a lista com US$ 24 milhões, continuando a gerar um fluxo constante de renda graças a uma carreira de quase 40 anos e sucessos recentes como “O Protetor”.

O cenário de Hollywood em 2023 foi um misto de talentos estabelecidos e novas estrelas emergentes, refletido nos impressionantes ganhos destes dez atores e atrizes.

Suas habilidades em atuar, produzir e mesmo empreender no mundo do entretenimento mostram que o sucesso em Hollywood vai além do talento nas telas, englobando também habilidades empresariais e de negociação.

O Ator Mais Premiado de Hollywood

Quando se trata de premiações em Hollywood, um nome se destaca acima dos demais: Meryl Streep. Com uma carreira que abrange várias décadas, Streep se tornou sinônimo de excelência em atuação, estabelecendo-se como a atriz mais premiada e mais nomeada na história do cinema.

Ela tem uma coleção inigualável de prêmios, incluindo 21 nomeações ao Oscar – das quais ganhou três – e 32 nomeações ao Globo de Ouro, com oito vitórias.

Sua habilidade de transformação e a profundidade emocional que traz a cada papel a distinguem como uma força incomparável na indústria.

De papéis desafiadores em filmes aclamados pela crítica, como “Kramer vs. Kramer”, “A Escolha de Sofia” e “O Diabo Veste Prada”, até atuações recentes em produções de grande sucesso, Streep continua a elevar a barra de excelência em atuação, inspirando gerações de atores e atrizes em todo o mundo.

