Semana que vem tem Pix na Caixa e Banco do Brasil: R$ 117,00

Atenção, brasileiros! Uma notícia importante para quem está esperando o saque extraordinário. A partir da próxima semana, uma nova leva de pagamentos será disponibilizada pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil.

Essa iniciativa, que já beneficiou milhões desde fevereiro, continua oferecendo oportunidades financeiras essenciais para muitos. E a novidade? Os valores poderão ser recebidos via Pix, agilizando ainda mais o acesso ao seu dinheiro.

A próxima leva de pagamentos do PIS/Pasep já está chegando! Saiba mais sobre os saques via Pix na Caixa e Banco do Brasil. (Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

Quem Tem Direito ao Pix na Caixa? Descubra Agora!

Não perca a chance de verificar se você está na lista de beneficiários deste saque extraordinário. O valor, que pode chegar até um salário mínimo (R$ 1.412 em 2024), é calculado com base no número de meses trabalhados no ano-base 2022.

Quase 24,5 milhões de brasileiros estão previstos para receber valores a partir de R$ 117,67. É essencial conferir se você está elegível e preparar-se para aproveitar essa oportunidade.

Como Funciona o Pagamento?

O sistema de pagamentos do PIS/Pasep 2024 segue um calendário específico, baseado no mês de nascimento do trabalhador. Esta medida unificou as datas tanto para servidores públicos quanto para trabalhadores regidos pela CLT.

Fique atento: o valor do abono varia conforme o tempo trabalhado em 2022. Para verificar a disponibilidade e o montante do seu abono, use o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Não perca essa chance de entender melhor os seus direitos e garantir o que é seu por merecimento.

Confira o Calendário Completo e Planeje-se

Importante: as datas para o recebimento do abono salarial de 2024, tanto da Caixa quanto do Banco do Brasil, seguem um cronograma detalhado. Confira se você faz parte dos contemplados nos próximos meses e organize suas finanças para receber esse auxílio extra. Lembre-se, a informação é sua maior aliada para garantir que não perca esses benefícios tão importantes.

Nascidos em Janeiro: Pagamento a partir de 15 de fevereiro. Nascidos em Fevereiro: Pagamento a partir de 15 de março. Nascidos em Março e Abril: Pagamento a partir de 15 de abril. Nascidos em Maio e Junho: Pagamento a partir de 15 de maio. Nascidos em Julho e Agosto: Pagamento a partir de 17 de junho. Nascidos em Setembro e Outubro: Pagamento a partir de 15 de julho. Nascidos em Novembro e Dezembro: Pagamento a partir de 15 de agosto.

A oportunidade de receber seu abono salarial via Pix está mais próxima do que nunca. Com a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil facilitando o acesso a esses recursos, é crucial estar informado e preparado. Verifique sua elegibilidade, fique de olho no calendário de pagamentos e aproveite essa chance de reforçar sua estabilidade financeira em 2024. Não perca a chance de verificar seu direito ao saque extraordinário da Caixa e Banco do Brasil.

