Google começa a excluir contas para SEMPRE; atenção

Em novembro de 2023, a empresa de tecnologia Google anunciou uma série de mudanças importantes para o Gmail, programadas para entrar em vigor em 2024. Essas atualizações incluem a remoção de contas inativas por um período mínimo de dois anos e a implementação de novas políticas para filtrar e rejeitar certos tipos de conteúdos em mensagens de e-mail. É crucial que os usuários da plataforma estejam cientes dessas alterações para prevenir qualquer inconveniência futura.

A decisão do Google de excluir contas inativas tem como objetivo aumentar a segurança dos usuários, pois perfis antigos são mais suscetíveis a serem comprometidos. Para evitar que sua conta do Gmail seja deletada, basta realizar o login periodicamente nas contas que deseja manter ativas. É importante ressaltar que contas associadas a serviços comerciais do Google não serão afetadas por essa medida.

Além disso, o Google tomará medidas mais rigorosas contra e-mails enviados em massa que não possuam autenticação apropriada. A partir de junho de 2024, e-mails que não cumprirem com os critérios de autenticação estabelecidos serão bloqueados.

Neil Kumaran, gerente de produto do Google responsável pelo Gmail, destacou que essas novas regras visam proteger os usuários contra mensagens de marketing indesejadas e malwares, observando uma redução significativa no número de mensagens não autenticadas.

Profissionais de marketing e remetentes de e-mails em grande volume devem estar particularmente atentos a essas mudanças. O Google introduzirá limites mais estritos para a classificação de spam e exigirá mecanismos claros de cancelamento de inscrição em mensagens em massa.

Isso poderá afetar a entrega de e-mails, a receita e a reputação de marcas que utilizam estratégias convencionais de e-mail marketing.

Outras inovações prometidas pelo Google incluem melhorias na agilidade das buscas no Android e iOS, com sugestões automáticas aparecendo ao tocar na barra de pesquisa, mesmo em condições de baixa conectividade ou em modo anônimo. Além disso, o Google Chrome receberá uma atualização que utiliza inteligência artificial para organizar guias similares automaticamente, facilitando a navegação dos usuários.

Essas mudanças refletem o compromisso do Google em melhorar a segurança e a experiência do usuário em suas plataformas, adaptando-se às necessidades e ao comportamento dos usuários na era digital.

Dois serviços de e-mail amplamente conhecidos e utilizados, além do Gmail, são o Outlook.com, oferecido pela Microsoft, e o Yahoo Mail, fornecido pela Yahoo. Ambos oferecem funcionalidades semelhantes às do Gmail, incluindo gerenciamento de e-mails, filtros de spam, organização em pastas e integração com outros serviços online.

