Como o uso de videogame pode ACABAR com a audição das crianças

Os videogames são uma fonte inesgotável de diversão e aprendizado para crianças e adolescentes. No entanto, um aspecto preocupante vem à tona com os recentes estudos: o potencial dano à audição causado pelo uso prolongado e em alto volume, especialmente quando envolve o uso de fones de ouvido.

O hábito comum entre os jovens jogadores de se expor a sons intensos por longos períodos pode causar danos irreversíveis às células ciliadas da orelha interna. Esse tipo de exposição sonora não apenas aumenta o risco de zumbido e hipersensibilidade, mas também pode levar a dificuldades na compreensão auditiva a longo prazo.

Saiba mais sobre os riscos que o uso prolongado e em alto volume de videogames representa para a audição das crianças e as medidas preventivas essenciais. (Foto divulgação)

A Falsa Sensação de Segurança e os Efeitos Cumulativos

Na era digital em que vivemos, videogames são mais do que um passatempo; eles se tornaram uma parte integrante da vida de muitas crianças e adolescentes. Com a interatividade e o envolvimento que esses jogos proporcionam, é fácil esquecer os potenciais riscos que eles podem representar para a saúde, especialmente para a saúde auditiva.

Um estudo recente nos Estados Unidos levantou um alerta importante: o uso excessivo e em alto volume de videogames, frequentemente através de fones de ouvido, pode estar colocando a audição das crianças em risco sério. Este tema, muitas vezes negligenciado, é crucial e merece atenção especial dos pais, educadores e da própria sociedade, a fim de proteger a saúde auditiva da geração mais jovem e evitar problemas a longo prazo.

Pedro Magliarelli, otorrinolaringologista do Hospital Israelita Albert Einstein, destaca um ponto crucial: os jovens possuem uma maior reserva de neurônios auditivos, o que atrasa a percepção dos danos. Inicialmente, pode haver um desconforto, mas com o tempo, ocorre uma adaptação perigosa ao volume alto, perdendo-se a noção do que seria seguro para a audição.

Importante ressaltar que os efeitos do ruído elevado são cumulativos e, muitas vezes, só serão percebidos anos mais tarde. Isso gera uma falsa sensação de segurança entre os jovens jogadores, que muitas vezes não se dão conta do risco que estão correndo.

Veja mais sobre: Benefício exclusivo para crianças em janeiro, no Bolsa Família

Dados Alarmantes e a Importância da Conscientização

Um estudo nos EUA, após uma revisão ampla que abrangeu mais de 55 mil pessoas, revelou que a média de tempo gasto por jogadores com volumes perigosos é de cerca de três horas semanais.

Essa exposição quase sempre atinge ou ultrapassa os limites seguros de audição. A preocupação dos especialistas é com a falta de conscientização sobre os impactos dos games na saúde auditiva, um campo pouco explorado e, por isso, subestimado.

Outro aspecto alarmante mencionado no estudo é a possibilidade de existência de numerosos casos de perda auditiva oculta – um tipo de dano que nem sempre é detectável em exames convencionais, como a audiometria.

Essa condição, muitas vezes silenciosa, pode estar se desenvolvendo sem o conhecimento dos pais e responsáveis, que podem não perceber que seus filhos estão sendo expostos a níveis prejudiciais de som enquanto jogam.

Qual o Volume Seguro? Diretrizes da OMS

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), sons acima de 75 decibéis podem ser danosos se a exposição for prolongada e rotineira. Para níveis de 85 dB, o tempo de exposição seguro é de até oito horas diárias.

Curiosamente, esses níveis correspondem a 60-70% da capacidade máxima de muitos fones de ouvido, que geralmente alcançam 105 a 110 dB. A conscientização sobre esses limites é fundamental para garantir a saúde auditiva de crianças e adolescentes envolvidos com videogames.

Leia também: Polícia avisa os pais sobre perigo de novo recurso no celular das crianças