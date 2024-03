A possibilidade de uma jornada de trabalho de quatro dias por semana, sem redução de salário, apresenta-se como um marco potencial na evolução das relações trabalhistas no Brasil. Este projeto de lei, que tramita no Senado Federal desde dezembro de 2023, propõe uma significativa transformação no cotidiano dos trabalhadores brasileiros, mirando em melhorias na qualidade de vida e na produtividade das empresas.

Redução do TRABALHO no Brasil em vigor quem vai trabalhar apenas 4 dias | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

A Iniciativa legislativa

O projeto de lei nº 1.105/2023, aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais (CAS), insere-se na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) a possibilidade de redução da jornada de trabalho para até 30 horas semanais, mantendo o salário intacto, por meio de acordo coletivo.

Esse avanço legislativo, proposto pelo senador Weverton (PDT-MA) e apoiado por Paulo Paim (PT-RS), visa promover um ambiente de trabalho mais equilibrado, atraindo investidores e fortalecendo a relação entre empregados e empregadores.

Implicações e desdobramentos

Atualmente, a CLT determina uma jornada parcial de até 30 horas semanais, contrastando com o limite constitucional de 44 horas. O projeto visa a adaptabilidade da jornada de trabalho, facilitando acordos que promovam tanto o bem-estar dos trabalhadores quanto a eficiência empresarial.

Paralelo a isso, a PEC 148/2015, apresentada por Paim, busca estabelecer uma jornada de trabalho de até 36 horas semanais, reforçando o debate sobre a necessidade de revisão das normas trabalhistas vigentes.

Veja mais sobre: ALERTA GERAL lançado no Caixa Tem para quem tem baixa renda

Perspectiva internacional e impacto na saúde

A discussão sobre a redução da jornada de trabalho não é exclusiva do Brasil. Países como Reino Unido, Espanha, França, Portugal e Japão já exploram modelos de trabalho mais flexíveis, com relatos positivos tanto para trabalhadores quanto para empregadores. Estudos indicam que a adoção de jornadas reduzidas pode melhorar a saúde mental e física dos trabalhadores, além de aumentar a satisfação e a produtividade.

Na América Latina, o Chile deu um passo significativo ao reduzir a semana de trabalho de 45 para 40 horas em 2023, um movimento que ressalta a tendência global em busca de equilíbrio entre vida pessoal e profissional. No Brasil, iniciativas como a The 4-Day Week Global e a Reconnect Happiness at Work buscam implementar projetos-piloto para avaliar os benefícios de uma semana de trabalho mais curta.

Desafios e oportunidades

A proposta de uma jornada de trabalho de quatro dias semanais reflete uma tendência global de reavaliação das práticas laborais. Embora represente um avanço significativo rumo à modernização das leis trabalhistas, o projeto enfrenta desafios, especialmente no que diz respeito à sua implementação em micro e pequenas empresas. O sucesso dessa iniciativa dependerá da colaboração entre o Legislativo, o Executivo, empregadores e trabalhadores para encontrar um equilíbrio que beneficie todas as partes envolvidas.

Este projeto de lei marca, portanto, um momento crucial na discussão sobre o futuro do trabalho no Brasil, colocando o país no mapa das nações que buscam inovar nas relações de trabalho, priorizando o bem-estar dos trabalhadores sem comprometer a sustentabilidade econômica.

Veja mais sobre: 2 recursos NOVOS e 1 segredo do WhatsApp chegam e surpreendem os usuários