Pensionistas e aposentados vinculados ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) enfrentam uma nova obrigatoriedade: a realização da prova de vida. Este procedimento, essencial para a manutenção dos benefícios previdenciários, exige que os beneficiários se apresentem nas agências bancárias onde recebem seus pagamentos para revalidar suas senhas e confirmar sua vivacidade.

A falta de apresentação do comprovante de realização desta etapa pode levar à suspensão ou mesmo ao cancelamento do benefício. Portanto, é crucial entender os passos a seguir caso encontre seu benefício bloqueado, cancelado ou suspenso.

Bloqueado, suspenso ou cancelado: QUEM vai PERDER no INSS em março? Veja o que fazer | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Modernização do processo de comprovação

Com o objetivo de aprimorar a atualização cadastral dos beneficiários, o INSS irá cruzar informações com as bases de dados governamentais. Essa modernização facilitará a identificação e o controle dos recebimentos, contribuindo para a segurança e a eficiência do processo.

Este novo modelo de comprovação de vida entrará em vigor seguindo as diretrizes que serão oficializadas em breve, aplicando-se aos beneficiários cujos aniversários ocorram após a publicação da normativa.

Você também pode gostar de: Aposentados há mais de 10 anos do INSS perderão direito de receber pagamento?

Como prevenir o bloqueio do benefício

Para evitar inconvenientes relacionados ao bloqueio ou suspensão do benefício, os segurados agora podem realizar a prova de vida digitalmente, através do site ou aplicativo “Meu INSS”. Esta facilidade está disponível para aqueles cuja biometria facial esteja registrada junto ao Departamento Nacional de Trânsito (DETRAN) ou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A expectativa é que o governo amplie o acesso à prova de vida digital, facilitando o processo para cerca de 36 milhões de beneficiários anualmente. Esse procedimento é obrigatório para todos que recebem o benefício por meio de conta corrente, poupança ou cartão magnético.

Dificuldades e soluções no acesso ao sistema

A implementação dessas atualizações demandou uma revisão abrangente do sistema para unificar e corrigir dados cadastrais. Muitos beneficiários enfrentam dificuldades de acesso devido a inconsistências nos registros, como erros nos nomes ou números de CPF. Assim, esses ajustes são imprescindíveis para a fluidez do processo.

O INSS estabeleceu dois cronogramas para a comprovação de vida: um para aqueles que não realizaram o procedimento entre 2020 e 2023 e outro baseado no mês de aniversário do beneficiário, com início dos bloqueios previsto para julho de 2024.

Opções de comprovação para todos

Os bancos oferecem múltiplas formas de realização da prova de vida, incluindo o uso de biometria em caixas eletrônicos, atendimento presencial nas agências ou através de aplicativos oficiais. Para beneficiários acima de 80 anos ou com mobilidade reduzida, é possível solicitar a realização do procedimento em domicílio.

As novas regras determinam que, após o prazo final para a comprovação de vida, o INSS procederá com o bloqueio e, na ausência de ação por parte do beneficiário, a suspensão e eventual cancelamento do benefício. Para reverter o bloqueio ou suspensão, é necessário realizar a comprovação de vida na instituição bancária, reativando assim o recebimento dos pagamentos.

Em suma, a prova de vida se tornou um requisito indispensável para a manutenção dos benefícios previdenciários do INSS. Com a adoção da prova de vida digital e outras facilidades, o processo busca ser mais acessível e menos oneroso para os beneficiários, garantindo a continuidade do suporte financeiro vital para muitos aposentados e pensionistas em todo o país.

Você também pode gostar de: Benefício antecipado para os aposentados do INSS; veja a data