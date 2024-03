O calendário de saque do PIS/Pasep para 2024 marca uma etapa crucial para milhões de brasileiros. A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil iniciaram os pagamentos do abono salarial, que se estenderão até agosto.

Este ano, o processo traz uma novidade: a unificação dos calendários de pagamento. Assim, trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos seguirão o mesmo cronograma, facilitando o acesso aos benefícios.

ABONO será pago em março para quem tem CPF na lista mais de R$ 1.397,77 | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Estes brasileiros receberão grande abono neste mês

O público alvo do PIS/Pasep 2024 inclui aqueles que ganharam até dois salários mínimos mensais em 2022. É fundamental que os interessados estejam inscritos no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos.

Além disso, é necessário ter atuado com registro em carteira por no mínimo 30 dias no ano base, seja de forma consecutiva ou não. Outro ponto importante é a atualização dos dados na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

O valor do abono salarial, que pode chegar a R$ 1.412,00, varia conforme os meses trabalhados em 2022. Esta proporcionalidade garante que o benefício seja distribuído de maneira justa, levando em consideração o período de atividade laboral de cada trabalhador.

Fique atento ao cronograma

As datas de pagamento seguem uma organização específica, baseada no mês de nascimento dos beneficiários. Começando em 15 de fevereiro para nascidos em janeiro, o calendário se estende até 15 de agosto para os nascidos em dezembro. Este esquema permite uma distribuição ordenada e eficiente dos recursos.

Importante destacar que o prazo final para o saque do abono é 27 de dezembro de 2024. Essa medida assegura que todos os beneficiários tenham tempo hábil para acessar seus direitos. A unificação do calendário de pagamentos representa um avanço significativo, promovendo maior equidade e simplicidade no acesso aos benefícios.

Este ajuste no processo reflete o compromisso do governo e das instituições financeiras em atender de maneira eficaz às necessidades dos trabalhadores brasileiros.

É possível antecipar o PIS/Pasep 2024?

A possibilidade de antecipação do PIS/Pasep tem sido um tema de interesse para muitos trabalhadores brasileiros, especialmente aqueles que se encontram em situação de necessidade financeira. No entanto, até o momento, não há um procedimento oficial que permita a antecipação desses pagamentos de forma generalizada.

Os pagamentos do PIS (Programa de Integração Social) e do Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) são estritamente regulamentados pelo governo federal, seguindo um calendário específico que determina as datas de liberação dos benefícios com base no mês de nascimento dos trabalhadores ou no número de inscrição, respectivamente.

Algumas instituições financeiras podem oferecer produtos financeiros que funcionam como uma espécie de “empréstimo”, utilizando o valor a ser recebido do abono como garantia. No entanto, tais opções devem ser consideradas com cautela, levando em conta as taxas de juros e condições do contrato.

É essencial que os trabalhadores estejam bem informados sobre as implicações financeiras de tais decisões e busquem orientação diretamente nas agências da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil para informações precisas e atualizadas sobre o PIS/Pasep.

