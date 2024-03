Saque PIX do FGTS poderá ser liberado para os trabalhadores

O universo do FGTS está prestes a testemunhar uma revolução com a implementação do FGTS Digital, uma plataforma que promete simplificar significativamente o processo de recolhimento para empregadores e abrir portas para novas facilidades aos trabalhadores.

Uma das novidades mais esperadas é a possibilidade de realizar o saque do FGTS via PIX, um recurso que visa agilizar as transações e garantir mais segurança e praticidade aos beneficiários.

Essa mudança, prevista para ser lançada oficialmente na sexta-feira (1º), é um marco importante na modernização dos serviços oferecidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego, eliminando barreiras burocráticas e promovendo uma gestão financeira mais eficiente.

Saiba tudo sobre o lançamento do FGTS Digital e como ele promete revolucionar os saques do FGTS com a conveniência e segurança do PIX. (Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

O que é o FGTS digital

O FGTS Digital representa uma evolução significativa no gerenciamento e acesso ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, introduzindo uma plataforma totalmente digitalizada que visa modernizar todo o processo de recolhimento, gestão e saque do FGTS.

Concebido para integrar-se harmoniosamente com o sistema eSocial, o FGTS Digital facilita uma série de operações que antes exigiam trâmites burocráticos e tempo considerável, como a emissão de guias de recolhimento, o cálculo de indenizações compensatórias, a obtenção de extratos detalhados por trabalhador, além de permitir solicitações de estornos e parcelamentos de forma ágil e simplificada.

Com o objetivo de democratizar o acesso aos serviços financeiros e otimizar a experiência tanto para empregadores quanto para empregados, o FGTS Digital é um marco no compromisso do governo em promover a inclusão digital e financeira, garantindo que os benefícios do fundo sejam acessados com mais eficiência e menos custos operacionais, refletindo diretamente na economia de recursos e na agilidade dos serviços prestados aos cidadãos brasileiros.

Funcionalidades e Benefícios do FGTS Digital

A principal inovação do FGTS Digital reside na sua integração com o PIX para facilitar os pagamentos, uma estratégia que promete erradicar os problemas recorrentes de duplicidade e pagamentos indevidos.

A plataforma não só beneficiará os empregadores, ao descomplicar o recolhimento do FGTS, mas também trará vantagens significativas aos trabalhadores, como a economia de tempo e a redução de tarifas associadas à arrecadação do fundo.

Além disso, o FGTS Digital será integrado ao eSocial, permitindo que as empresas forneçam informações contratuais, emitam guias personalizadas, calculem indenizações compensatórias, obtenham extratos detalhados por trabalhador e solicitem estornos e parcelamentos.

Essa integração promete uma economia de cerca de 36 horas mensais em procedimentos administrativos e uma redução nos custos operacionais do FGTS de aproximadamente R$ 144 milhões por ano.

Migração para o FGTS Digital e Novas Possibilidades

Com a migração obrigatória para o FGTS Digital a partir de 1º de março, todas as empresas serão encorajadas a adotar a nova plataforma para emissão de competências, marcando o início de uma nova era na administração do FGTS.

A mudança na data de vencimento das competências para o 20º dia de cada mês é outra atualização significativa que visa sincronizar e otimizar os processos de pagamento. Importante destacar também que a nova plataforma proporcionará aos trabalhadores a liberdade de solicitar empréstimos consignados diretamente com os bancos, eliminando a necessidade de intermediação dos empregadores.

Esta é uma clara indicação do compromisso do Ministério do Trabalho e Emprego em não apenas modernizar os serviços relacionados ao FGTS, mas também em ampliar os direitos e as facilidades disponíveis aos trabalhadores brasileiros.

