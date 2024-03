O grampeador, frequentemente subestimado como mero agregador de papéis, carrega em sua estrutura uma funcionalidade pouco conhecida, pronta para revolucionar o manuseio de documentos. Este dispositivo, onipresente nos ambientes de escritório, vai além de sua percepção básica, escondendo um recurso “secreto” que muitos usuários ignoram.

Descubra agora esse truque escondido que pode mudar completamente a sua forma de organizar papéis.

Ninguém conhece as 2 funções secretas do grampeador | Imagem via Freebie

Truques escondidos que podem ser feitos usando o grampeador

Examinando mais de perto, percebe-se que a base do grampeador, a parte contra a qual o papel é pressionado antes da grampagem, chamada de bigorna, apresenta peculiaridades notáveis. Esta bigorna é equipada com dois padrões distintos de sulcos, que vão além de um simples design. Eles sinalizam uma capacidade de ajuste surpreendente, desconhecida por muitos.

Duplicidade na função de grampagem

Ao ajustar a base do grampeador, é possível alternar entre dois modos de grampagem. O método tradicional faz com que as extremidades do grampo se curvem para dentro, garantindo que as folhas fiquem firmemente unidas. Entretanto, a verdadeira “mágica” ocorre ao se selecionar a configuração oposta: as pontas do grampo se dobram para fora.

Este segundo modo, conhecido como “fixação temporária”, é ideal para agrupar papéis de maneira provisória, permitindo uma remoção fácil dos grampos sem causar danos aos documentos.

Tal funcionalidade não apenas expande as possibilidades de uso do grampeador mas também contribui para a preservação da integridade dos papéis após a desgrampagem. Vale ressaltar, contudo, que essa característica pode variar conforme o modelo do grampeador. Em alguns casos, é necessário pressionar, em vez de girar a bigorna, e em outros modelos, essa opção ajustável pode sequer estar presente.

Um compartimento oculto para grampos

A surpresa continua com a revelação de um compartimento secreto em alguns grampeadores, destinado ao armazenamento de grampos extras. Esse espaço, usualmente camuflado sob a base de borracha ou plástico, assegura que você nunca fique desprovido de grampos no momento de necessidade.

Com essas informações, o grampeador revela-se uma ferramenta de organização de documentos mais versátil e sofisticada do que se poderia imaginar inicialmente, prometendo eficiência e inteligência no arranjo de seus papéis.

Quais os riscos do uso do grampeador?

O uso do grampeador, apesar de parecer inofensivo, traz riscos que muitas vezes são negligenciados. Entre os perigos, lesões causadas por manuseio impróprio estão no topo da lista. Acidentes como grampear os dedos podem ocorrer, especialmente em ambientes agitados ou quando se dá pouca atenção ao uso do dispositivo. Além disso, grampos mal aplicados podem se soltar e causar cortes ou arranhões aos usuários.

Outro risco envolve o uso inadequado de grampeadores de alta capacidade ou industriais, que requerem mais força e precisão. A operação incorreta desses modelos pode resultar em ferimentos mais graves. Problemas ergonômicos também podem surgir devido ao uso repetitivo, levando a condições como tendinite ou outros distúrbios musculoesqueléticos.

Finalmente, a manutenção inadequada ou o uso de grampos inadequados podem levar a falhas no equipamento, causando frustração e potencialmente danificando documentos importantes. Portanto, é essencial manter a conscientização e o cuidado ao utilizar grampeadores para minimizar esses riscos.

