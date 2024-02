Está dando O QUE FALAR: modo infiel do WhatsApp; para que serve?

Você já ouviu falar no Modo Infiel do WhatsApp? Esse nome pode soar um tanto quanto curioso e até provocativo, mas, acredite, essa funcionalidade está gerando um grande buzz por uma razão bem interessante.

E não, não é exatamente pelo que o nome pode sugerir à primeira vista. Vamos desvendar juntos essa função que tem tanto para falar e entender como ela pode ser útil no seu dia a dia.

Modo Infiel não é o que você pensa! Aprenda a usar as Mensagens Duplas para gerenciar duas contas de WhatsApp no mesmo celular. Confira!

O que é o Modo Infiel do WhatsApp?

Primeiramente, é importante esclarecer que o termo “Modo Infiel” é uma denominação popularizada pela resenha da Computer Hoy, refletindo uma das utilidades que muitos usuários estão dando a essa funcionalidade.

No entanto, essa função, disponível principalmente para usuários de Android, é conhecida tecnicamente como Mensagens Duplas.

Essa funcionalidade permite que você clone aplicativos de mensagens e redes sociais, possibilitando o uso de duas contas independentes no mesmo aplicativo. Isso é ideal para separar sua vida pessoal e profissional, ou mesmo para ter uma conta para sua família e outra para seus amigos.

Além disso, é extremamente útil se você necessita gerenciar duas contas do mesmo aplicativo com números de telefone diferentes.

Como ativar essa função?

O processo para ativar o Modo Infiel ou, mais apropriadamente, as Mensagens Duplas, pode variar dependendo do seu dispositivo. Aqui vão dois métodos generalizados que podem ajudá-lo:

1. Através das Configurações do Telefone:

Navegue até as Configurações do seu telefone.

do seu telefone. Procure pela opção Mensagens duplas ou Aplicativos duplos . O nome pode variar conforme o fabricante do dispositivo.

ou . O nome pode variar conforme o fabricante do dispositivo. Selecione o aplicativo que deseja clonar (por exemplo, o WhatsApp).

Ative a opção para criar uma segunda cópia do aplicativo.

Siga as instruções na tela para configurar sua segunda conta.

2. Pelo Menu de Aplicativos:

Mantenha pressionado o ícone do aplicativo que deseja clonar.

Em alguns dispositivos, surgirá uma opção para Clonar aplicativo ou Criar aplicativo duplo . Selecione-a.

ou . Selecione-a. Complete as instruções na tela para configurar a segunda conta.

É crucial lembrar que não todos os telefones Android possuem essa função de mensagens duplas. A compatibilidade com essa função também varia de acordo com o fabricante e o modelo do telefone.

Por que usar o Modo Infiel?

Longe de incentivar práticas questionáveis, essa função é uma ferramenta poderosa para quem busca mais organização e separação entre os diferentes aspectos de sua vida digital.

Seja para evitar misturar contatos profissionais com pessoais ou para gerenciar melhor suas redes sociais, o Modo Infiel oferece uma flexibilidade sem precedentes no uso de seus aplicativos favoritos.

O Modo Infiel do WhatsApp é um exemplo clássico de como as funcionalidades de tecnologia podem ser adaptadas para atender às necessidades variadas dos usuários.

Seja você um profissional buscando mais eficiência ou alguém que quer manter aspectos da sua vida privada realmente privados, essa função tem muito a oferecer. Então, que tal dar uma olhada nas configurações do seu dispositivo e ver se essa funcionalidade está disponível para você?

