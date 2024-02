Já sacou seu PIX de até 1.412,00 na Caixa ou no BB hoje?

Em um movimento que promete trazer alívio financeiro a milhões de brasileiros, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) liberou o calendário de pagamentos de benefícios para o mês de fevereiro.

Com valores que podem chegar até R$ 1.412, referente ao piso nacional de 2024, essa etapa do repasse é crucial para aposentados, pensionistas e outros beneficiários que dependem desses valores para o seu sustento diário.

Consulte Seu Benefício com Facilidade na Caixa ou no BB

Acessar informações sobre os benefícios do INSS nunca foi tão fácil. Através do portal do INSS ou pelo aplicativo Meu INSS, os segurados podem consultar o extrato de seus benefícios, verificar as datas de repasse e os valores a serem recebidos.

Essas plataformas digitais simplificam o acesso a uma série de serviços, incluindo o agendamento e reagendamento de perícias médicas.

Para aqueles que preferem o contato humano ou não têm facilidade com a tecnologia, o INSS disponibiliza o número 135. Ligando para este número e informando o CPF do beneficiário, é possível obter todas as informações necessárias sobre os benefícios.

Calendário de Pagamentos Detalhado

Os pagamentos do INSS são cuidadosamente organizados para garantir que todos os beneficiários recebam seus repasses em tempo hábil.

Os benefícios são categorizados em dois grupos: aqueles de até um salário mínimo e aqueles acima desse valor. Para os beneficiários que recebem até R$ 1.412, as datas de pagamento são as seguintes:

NIS com final 1: 23 de fevereiro;

NIS com final 2: 26 de fevereiro;

NIS com final 3: 27 de fevereiro;

E assim por diante, até o NIS com final 0 em 7 de março.

Para os beneficiários que recebem acima de um salário mínimo, as datas são agrupadas de forma a otimizar o processo de pagamento:

NIS com finais 1 e 6: 1 de março;

NIS com finais 2 e 7: 4 de março;

Continuando até NIS com finais 5 e 0: 7 de março.

Prepare-se para o Recebimento

Para garantir um recebimento tranquilo do seu benefício, é recomendado que os beneficiários verifiquem suas contas vinculadas ao INSS, como a Caixa Econômica Federal ou o Banco do Brasil, onde os pagamentos serão realizados via PIX.

Essa modalidade de transferência instantânea não só agiliza o acesso aos valores como também oferece uma camada extra de conveniência e segurança.

A liberação dos pagamentos do INSS representa um importante suporte financeiro para muitos brasileiros. Com o uso da tecnologia e serviços acessíveis, o INSS está comprometido em garantir que todos os beneficiários tenham acesso fácil e seguro aos seus direitos.

Lembre-se de manter suas informações atualizadas e de consultar regularmente os canais oficiais para permanecer informado sobre as datas de pagamento e outras novidades relevantes.

