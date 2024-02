Fevereiro trouxe um suspiro de alívio financeiro para muitas famílias brasileiras de baixa renda através do Auxílio Gás, integrante do programa Bolsa Família. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência confirmou a liberação de uma nova parcela do benefício, superando o valor de R$100,00, especificamente fixado em R$ 102.

Seu CPF está na lista da Caixa para receber extra de R$ 100! Muita gente ganhou | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Estes brasileiros estão na lista do Governo para repasse

A programação para o pagamento do Auxílio Gás segue o mesmo cronograma estabelecido para o Bolsa Família, com as datas de depósito previstas entre 16 e 29 de fevereiro. Em certas regiões afetadas por emergências climáticas, onde a Defesa Civil declarou situação de emergência, o pagamento pode ser antecipado, alinhando-se ao procedimento adotado para o Bolsa Família, beneficiando moradores de locais como Rio Grande do Sul, Bahia e Maranhão.

O pagamento é organizado conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS), distribuído ao longo dos dias de fevereiro, garantindo que todos os elegíveis recebam o auxílio de maneira ordenada.

Para ser elegível ao Auxílio Gás, as famílias devem estar inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com renda familiar per capita de até meio salário mínimo ou renda total de até três salários mínimos.

Fique atento a este detalhe

A priorização do benefício é direcionada às famílias com os cadastros mais recentes no CadÚnico, de menor renda, maior número de membros e beneficiárias do Bolsa Família.

Os beneficiários do Auxílio Gás são famílias que se enquadram nos critérios de renda e estão devidamente cadastradas no CadÚnico. A atenção ao final do NIS é crucial para acompanhar a ordem de pagamento, que é realizado diretamente em conta digital ou bancária, com a Caixa Econômica Federal providenciando uma poupança social digital para aqueles sem acesso a tais contas. O auxílio é pago bimestralmente, visando assegurar o acesso ao gás de cozinha e promover bem-estar às famílias vulneráveis.

Como solicitar o Auxílio Gás

Cadastro no CadÚnico: Certifique-se de que sua família está cadastrada no CadÚnico. Caso contrário, realize o cadastro online ou presencialmente em um CRAS, fornecendo todos os dados necessários. Preenchimento do Formulário: Após o cadastro no CadÚnico, preencha o formulário de solicitação do Auxílio Gás, observando os critérios de renda. Avaliação e Aprovação: Aguarde a análise das informações pelo programa. Se aprovado, instruções sobre o acesso ao benefício serão fornecidas.

Esta iniciativa tem como objetivo principal amparar as famílias em situação de vulnerabilidade, facilitando o acesso ao gás de cozinha e contribuindo para a segurança alimentar e qualidade de vida dos beneficiários do Bolsa Família.

