A Caixa Econômica Federal, reconhecida por sua ampla presença no cenário bancário brasileiro, lançou uma promoção especial para seus clientes de cartões de crédito. A oferta, que promete até 30 mil pontos bônus, estende-se até março, permitindo aos clientes aproveitar a campanha por um período mais longo, inclusive após o carnaval.

PRESENTÃO para os clientes Caixa: BÔNUS e mais de 30 mil em pontos para usar | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Elegibilidade e e cartões participantes

A promoção está aberta exclusivamente para clientes pessoa física e jurídica que tenham adquirido pelo menos um dos cartões de crédito da Caixa, sem que tenham realizado operações com o produto até agora.

Os cartões incluídos nesta oferta abrangem uma variedade de bandeiras e categorias, como Elo (Mais, Grafite, Grafite Mulher, Nanquim, Diners, Empresarial), Visa (Gold, Platinum, Platinum Mulher, Infinite, Empresarial) e Mastercard (Black).

Para se qualificar para os pontos extras, os clientes devem efetuar sua primeira transação com o cartão até o final de março de 2024. Além disso, é necessário atingir uma meta de gastos estipulada pela Caixa dentro desse período, considerando tanto compras nacionais quanto internacionais na função crédito, incluindo cartões adicionais e virtuais.

Importante destacar que, para compras parceladas feitas durante a campanha, o valor integral será contabilizado para o cumprimento da meta.

Veja mais sobre: Pagamento CLT confirmado na Caixa e BB para fevereiro; seu CPF na lista?

Fique atento a estes detalhes

Existem algumas limitações na promoção que os participantes devem observar. Não contam para o alcance da meta de gastos os pagamentos de seguros vinculados ao cartão, pagamentos de contas, boletos bancários, saques em dinheiro, além de custos associados a anuidades, juros, multas, encargos, tarifas e tributos. Para clientes que possuem mais de um cartão elegível, os pontos bônus podem ser acumulados separadamente em cada cartão, de acordo com as transações que atenderem aos critérios da promoção.

Essa iniciativa da Caixa visa não apenas fomentar o uso de cartões de crédito entre seus clientes, mas também oferecer uma recompensa tangível por sua fidelidade e atividade. Para mais informações sobre como participar e maximizar os benefícios desta promoção, os clientes são encorajados a visitar o site oficial da Caixa ou entrar em contato diretamente com o banco.

Veja mais sobre: Pagamento de 14º salário e gratuidade para CLT anunciada; saiba mais

Qual a importância do score de crédito e limite do cartão?

O score de crédito e o limite do cartão são elementos cruciais na gestão financeira de qualquer indivíduo, atuando como indicadores de confiabilidade e capacidade financeira no mercado.

O score de crédito, uma pontuação baseada no histórico financeiro do consumidor, é utilizado por instituições financeiras para avaliar o risco de inadimplência de um potencial tomador de crédito.

Um score alto sinaliza aos credores que o consumidor é responsável com suas finanças, aumentando as chances de aprovação para empréstimos, financiamentos e obtenção de cartões de crédito com melhores condições, incluindo taxas de juros mais baixas.

Por outro lado, o limite do cartão de crédito, estabelecido com base na análise de crédito do consumidor, reflete a quantidade máxima que o banco permite que o cliente gaste. Um limite mais alto pode ser benéfico para cobrir despesas emergenciais ou realizar compras de maior valor, além de poder melhorar o score de crédito quando usado de maneira consciente, demonstrando capacidade de gerenciamento de crédito sem inadimplência.

Portanto, manter um bom score de crédito e um limite de cartão adequado não só facilita o acesso a produtos e serviços financeiros, como também contribui para uma reputação financeira sólida, permitindo melhores oportunidades de crédito no futuro.

Veja mais sobre: Comunicado! Banco do Brasil, Caixa, Bradesco e mais anunciam fechamento de agências; surpresa para os clientes