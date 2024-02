CAIXA TEM libera 2ª parcela de 12 pagamentos esta SEMANA para milhões: seu CPF está na lista?

O Bolsa Família, programa essencial de transferência de renda do Governo Federal, inicia seu calendário de pagamentos de fevereiro, oferecendo apoio financeiro a famílias em condição de vulnerabilidade social.

Governo anuncia pagamentos de grande benefício

A distribuição dos benefícios de fevereiro teve início em 16 de fevereiro, com a Caixa Econômica Federal administrando os pagamentos. Nesta segunda-feira, 19 de fevereiro, beneficiários com NIS final 2 estão recebendo seus valores, que continuarão a ser distribuídos até o dia 29. Além do benefício padrão, participantes do Programa Auxílio Gás receberão um valor adicional de R$ 102 este mês.

Estrutura de benefícios do Bolsa Família

O valor base para as famílias beneficiárias é de R$ 600. Há, no entanto, três adicionais significativos:

Benefício Variável Familiar Nutriz : São seis parcelas de R$ 50 destinadas a mães de bebês até seis meses.

: São seis parcelas de R$ 50 destinadas a mães de bebês até seis meses. Acréscimo para Famílias com Gestantes e Crianças/Adolescentes de 7 a 18 anos : Cada um desses grupos recebe um adicional de R$ 50.

: Cada um desses grupos recebe um adicional de R$ 50. Acréscimo para Famílias com Crianças até 6 anos: Benefício adicional de R$ 150 para suportar as necessidades das crianças pequenas.

Para acessar os benefícios do Bolsa Família, as famílias devem atender a certas exigências:

Manutenção da frequência escolar de crianças e adolescentes.

Acompanhamento da saúde familiar, incluindo a vacinação atualizada.

Inscrição no Cadastro Único (CadÚnico), essencial para a elegibilidade ao programa.

Faça isso para consultar o benefício

Para esclarecer dúvidas ou obter informações sobre o saque dos benefícios, o governo disponibiliza três canais de atendimento:

Ministério da Cidadania : Através do número 121 para denúncias.

: Através do número 121 para denúncias. Caixa Econômica Federal : Pelo número 111, para informações sobre o saque.

: Pelo número 111, para informações sobre o saque. Aplicativo Oficial do Auxílio Brasil: Disponível para download, oferece acesso direto às informações do benefício.

Os pagamentos são organizados de acordo com o último dígito do NIS, conforme abaixo:

16 de fevereiro: NIS final 1

19 de fevereiro: NIS final 2

Continuando sequencialmente até o NIS final 0 em 29 de fevereiro.

O Bolsa Família continua a ser uma ferramenta vital para o suporte às famílias brasileiras em situação de pobreza e extrema pobreza. Com o calendário de fevereiro em andamento, é importante que os beneficiários estejam cientes dos requisitos e saibam como acessar seus benefícios, além de estar atentos às datas de pagamento para planejar adequadamente o uso dos recursos recebidos.

Ainda existe o consignado do Bolsa Família?

O empréstimo consignado associado ao Bolsa Família, uma modalidade de crédito que permitia aos beneficiários do programa acessar empréstimos com desconto direto no benefício, tem sido alvo de discussões e mudanças regulatórias.

Até recentemente, essa opção de crédito visava oferecer uma alternativa financeira às famílias em situação de vulnerabilidade, sob condições mais vantajosas. No entanto, é fundamental observar que, com a transição do Bolsa Família para o Auxílio Brasil, a estrutura e a disponibilidade de tais empréstimos podem ter sofrido alterações.

As regulamentações e políticas governamentais em torno dos programas de assistência social estão em constante evolução, e isso inclui a oferta de produtos financeiros como o empréstimo consignado. Para obter informações atualizadas e confiáveis sobre a existência e as condições do empréstimo consignado no âmbito do Auxílio Brasil, é essencial consultar os canais oficiais do governo ou da Caixa Econômica Federal.

Essa abordagem assegura que os beneficiários recebam orientações precisas sobre suas opções financeiras, evitando possíveis mal-entendidos ou a adesão a serviços que não atendam às suas necessidades ou expectativas.

