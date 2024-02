Seu CPF está na lista do BB para receber de R$ 1.059,00 a R$ 1.176,68 EXTRA HOJE?

O Banco do Brasil, um dos principais agentes financeiros do país, trouxe uma notícia alentadora com o anúncio da liberação do abono salarial PASEP. Em um momento onde muitas famílias brasileiras enfrentam desafios econômicos, especialmente devido aos impactos da pandemia da Covid-19, essa medida promete ser um suporte valioso, contribuindo para o alívio financeiro e trazendo mais tranquilidade no gerenciamento das despesas.

Calendário de Pagamentos do PIS/PASEP em 2024

Para garantir que todos os beneficiários estejam bem informados sobre quando poderão acessar seu abono, foi divulgado um calendário detalhado de pagamentos. Esse planejamento assegura que os trabalhadores saibam com precisão as datas em que os valores estarão disponíveis para saque, organizando-se de acordo.

Consulta e Valor do PIS/PASEP

A consulta aos valores do PIS/PASEP pode ser realizada facilmente através da Carteira de Trabalho Digital ou do portal Gov.br, com a quantia recebida variando conforme o tempo de trabalho no ano-base. Essa proporcionalidade assegura uma distribuição justa do benefício, refletindo o período de contribuição de cada trabalhador ao longo do ano.

Critérios para recebimento

Para estar elegível ao PIS/PASEP em 2024, é necessário cumprir com determinados critérios, como ter trabalhado por ao menos 30 dias em 2022 com remuneração média de até dois salários mínimos, além de o empregador ter informado corretamente os dados do empregado no eSocial e na RAIS dentro dos prazos especificados.

Receba mais dinheiro no abono salarial

O Banco do Brasil se empenha em tornar o acesso ao abono salarial uma experiência simplificada para os beneficiários, incentivando um planejamento financeiro consciente e o aproveitamento ótimo desse recurso adicional.

Com informações claras e um calendário de pagamentos estabelecido, os trabalhadores podem se organizar melhor para utilizar seu abono de maneira que contribua significativamente para sua estabilidade financeira e realização de projetos pessoais.

Como Funciona o FGTS Futuro?

A modalidade FGTS Futuro abre portas para que os trabalhadores de carteira assinada utilizem uma parte significativa dos valores depositados em sua conta do FGTS pelo empregador. Este recurso adicional visa facilitar a aquisição de imóveis, permitindo aos beneficiários optar por moradias de maior valor sem necessariamente aumentar o montante das prestações mensais, graças à cobertura proporcionada pela Caixa Econômica Federal.

Inicialmente voltado para os participantes do programa Minha Casa, Minha Vida, especialmente aqueles da faixa 1 com renda mensal até R$ 2.640, há planos para expandir o acesso ao FGTS Futuro.

As vantagens são notáveis, incluindo a capacidade ampliada de pagamento em financiamentos habitacionais e a possibilidade de escolher imóveis mais caros sem impactar o valor das parcelas. Isso representa uma oportunidade incrível para famílias em busca de melhorar sua qualidade de vida através da casa própria.

