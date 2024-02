VITÓRIA ao trabalhador com CPF final 0 a 9 HOJE (17): Pix confirmado

Hoje é um dia marcante para cerca de 5 milhões de famílias brasileiras que se beneficiarão do Auxílio Gás Nacional, uma conquista significativa para os trabalhadores em tempos de necessidade.

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) anunciou que, neste mês de fevereiro, o valor destinado a cada família é de R$ 102, especificamente para a compra de um botijão de gás de cozinha de 13kg.

Esta iniciativa visa amenizar o impacto financeiro da compra de gás de cozinha, um item essencial para o lar brasileiro.

Hoje, milhões de brasileiros recebem R$ 102 do Auxílio Gás. Veja os critérios de elegibilidade e o impacto positivo para as famílias beneficiadas. (Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

O valor do benefício é cuidadosamente calculado pela CAIXA Econômica Federal, com base nas pesquisas realizadas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustível (ANP).

Estas pesquisas divulgam, até o 10º dia útil de cada mês, o preço médio dos seis meses anteriores do botijão de gás liquefeito de petróleo (GLP) de 13kg, garantindo que o auxílio esteja alinhado com as flutuações do mercado.

Quem Tem Direito ao Auxílio Gás?

O Auxílio Gás Nacional é destinado às famílias que:

Estão inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico);

do Governo Federal (CadÚnico); Possuem uma renda familiar mensal de até meio salário mínimo (R$ 706) por pessoa ou uma renda total familiar de até três salários mínimos (R$ 4.236).

Além disso, o programa dá prioridade às vítimas de violência doméstica, e o pagamento do auxílio é feito preferencialmente em nome de uma mulher maior de 16 anos, reforçando o compromisso do governo com a proteção e empoderamento feminino.

Nem todo beneficiário do Bolsa Família recebe o Auxílio Gás. A elegibilidade para o Auxílio Gás Nacional é determinada por critérios específicos estabelecidos pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

Calendário de Pagamento de Fevereiro

O pagamento do Auxílio Gás Nacional segue um cronograma bimestral, com repasses nos meses pares, e não todos os beneficiários do programa social Bolsa Família são elegíveis para o Auxílio Gás. A organização dos pagamentos é feita de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário titular, garantindo uma distribuição ordenada e eficiente do auxílio.

NIS final 1: 16 de fevereiro

16 de fevereiro NIS final 2: 19 de fevereiro

19 de fevereiro NIS final 3: 20 de fevereiro

20 de fevereiro NIS final 4: 21 de fevereiro

21 de fevereiro NIS final 5: 22 de fevereiro

22 de fevereiro NIS final 6: 23 de fevereiro

23 de fevereiro NIS final 7: 26 de fevereiro

26 de fevereiro NIS final 8: 27 de fevereiro

27 de fevereiro NIS final 9: 28 de fevereiro

28 de fevereiro NIS final 0: 29 de fevereiro

Este auxílio representa uma vitória significativa para os trabalhadores brasileiros, proporcionando um alívio financeiro e reafirmando o compromisso do governo em apoiar as famílias mais vulneráveis do país.

