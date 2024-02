IDOSOS com CNH pode retirar passe “para gratuidade”; para quem tem 60 ou mais

No Brasil, os idosos possuem direitos garantidos que visam facilitar e melhorar sua qualidade de vida, especialmente quando se trata de mobilidade urbana. Um desses direitos é o uso de vagas de estacionamento exclusivas, uma conquista amparada pela Lei 10.741/03.

Mas, você sabia que para usufruir desse benefício é necessário ter em mãos o cartão de estacionamento para idosos? Vamos te contar uma novidade que tornou esse processo ainda mais simples e totalmente digital!

Idosos com CNH agora podem solicitar o cartão de estacionamento exclusivo pelo celular. Descubra como obter o seu de forma rápida e segura. (Foto divulgação)

IDOSOS com CNH pode retirar passe “para gratuidade”

Agora, é possível solicitar o cartão de estacionamento para idosos de uma forma muito mais prática: diretamente pelo seu celular, através do aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT).

Essa inovação representa um grande avanço, eliminando a necessidade de deslocamento até o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) ou a prefeitura do seu município, como era exigido anteriormente.

Para dar início a esse processo digital, é necessário cumprir alguns requisitos básicos:

Ter 60 anos ou mais.

ou mais. Possuir uma conta nível prata ou ouro na plataforma do gov.br .

. Ter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ativa no aplicativo Carteira Digital de Trânsito.

Passo a Passo para a Solicitação

Se você atende aos critérios acima, siga este simples guia para solicitar seu cartão:

Baixe o aplicativo Carteira Digital de Trânsito disponível na AppStore ou na PlayStore. Acesse o app e realize o login. Selecione a opção “Condutor” e, em seguida, “Credencial de Estacionamento”, localizado no fim da lista. Caso disponível, o botão “Credencial de Idoso” aparecerá. Clique nele para iniciar sua solicitação.

Após completar esses passos e confirmar que não há impedimentos em seu cadastro, você poderá baixar o cartão diretamente no seu dispositivo. Esse documento digital contém todas as informações necessárias, além de um QR Code para validação.

A introdução desse serviço digital pelo aplicativo CDT representa um marco importante para tornar o dia a dia dos idosos mais prático e acessível. Garantir o direito de estacionar em vagas exclusivas sem a burocracia de antes é um avanço significativo.

Demais benefícios para idosos

Além do acesso facilitado ao cartão de estacionamento exclusivo, os idosos no Brasil são agraciados com uma série de outros benefícios importantes, visando assegurar sua dignidade e bem-estar na sociedade.

Entre essas vantagens, destaca-se a gratuidade ou descontos significativos em transportes públicos, prioridade no atendimento em serviços públicos e privados, incluindo saúde e bancos, e a garantia de programas de vacinação específicos.

A legislação brasileira também contempla a proteção financeira, com a garantia do Benefício de Prestação Continuada (BPC) para aqueles que necessitam, além de políticas de desconto em medicamentos e acesso a programas de lazer e educação continuada.

Esses direitos são essenciais para promover a qualidade de vida, respeito e valorização dos idosos, permitindo que continuem a contribuir ativamente para a comunidade com sua experiência e sabedoria.

