A vitamina A, essencial para diversas funções corporais, desempenha um papel crucial no desenvolvimento e crescimento, na manutenção da saúde visual, no fortalecimento do sistema imunológico, na reprodução e na preservação da integridade da pele.

Contudo, a carência dessa vitamina pode desencadear problemas significativos, variando desde alterações leves até condições mais graves, como a cegueira permanente em casos extremos de deficiência prolongada.

Falta de vitamina A provoca sintoma noturno; você tem | Imagem de Stefano Ferrario por Pixabay

Por que o corpo fica com déficit de Vitamina A?

Diversos fatores podem contribuir para a deficiência de vitamina A, afetando com maior frequência crianças e idosos, sobretudo em regiões de baixa renda onde o acesso a uma dieta equilibrada e rica em nutrientes é limitado.

As principais causas incluem uma alimentação pobre em fontes de vitamina A, síndromes de má absorção, consumo excessivo de álcool e o uso de laxantes à base de óleo mineral, que interferem na capacidade do organismo de absorver a vitamina, solúvel em gorduras.

Prevenção e tratamento

A estratégia para combater a deficiência envolve, prioritariamente, a adoção de uma dieta diversificada rica em fontes naturais de vitamina A, tais como fígado, cenouras, batatas doces, espinafre, brócolis, ovos e produtos lácteos.

Em determinadas situações, suplementos de vitamina A podem ser recomendados por profissionais de saúde, embora seja crucial monitorar a dosagem para evitar a toxicidade, dado que o excesso de vitamina A também pode ser prejudicial.

Sintomas da deficiência de Vitamina A

A carência de vitamina A manifesta-se de várias formas:

Infecções Frequentes : Um sistema imunológico comprometido pode resultar em infecções respiratórias e gastrointestinais recorrentes e severas.

: Um sistema imunológico comprometido pode resultar em infecções respiratórias e gastrointestinais recorrentes e severas. Secura Ocular : Condição marcada por olhos secos, irritação e potencial ulceração da córnea.

: Condição marcada por olhos secos, irritação e potencial ulceração da córnea. Problemas Dermatológicos : Pele seca, áspera e descamativa, sujeita a infecções cutâneas.

: Pele seca, áspera e descamativa, sujeita a infecções cutâneas. Crescimento Comprometido : Nas crianças, pode provocar retardamento no crescimento e no desenvolvimento.

: Nas crianças, pode provocar retardamento no crescimento e no desenvolvimento. Distúrbios Reprodutivos : Impacto na fertilidade e complicações gestacionais.

: Impacto na fertilidade e complicações gestacionais. Cegueira: A xeroftalmia, ou cegueira noturna, pode evoluir para cegueira permanente se a deficiência não for corrigida a tempo.

Diante da suspeita de deficiência de vitamina A, é imprescindível buscar avaliação médica para um diagnóstico acurado e recomendações específicas de tratamento, a fim de restaurar os níveis adequados dessa vitamina vital de maneira segura e eficaz.

Quais frutas possuem Vitamina A?

Várias frutas são ricas em vitamina A, essencial para a saúde dos olhos, pele, crescimento e desenvolvimento celular, bem como para a manutenção de um sistema imunológico saudável. Aqui estão algumas das frutas que contêm altas quantidades de vitamina A (principalmente na forma de beta-caroteno, que o corpo converte em vitamina A):

Mamão: Além de ser uma excelente fonte de vitamina C, o mamão é rico em vitamina A, contribuindo para a saúde da visão e da pele. Manga: Popular por seu sabor doce e refrescante, a manga é outra fruta que fornece uma quantidade significativa de vitamina A. Melão: Esta fruta de sabor suave não só é hidratante devido ao seu alto teor de água, mas também é uma boa fonte de vitamina A. Damasco: Os damascos, especialmente quando secos, são uma excelente fonte de vitamina A, além de fornecerem fibras e ferro. Goiaba: Rica em vitaminas C e A, a goiaba é excelente para a saúde da pele e imunidade. Melancia: Embora conhecida principalmente por seu alto conteúdo de água e vitamina C, a melancia também contém vitamina A, tornando-a uma escolha saudável para a hidratação e nutrição. Tomate: Embora tecnicamente um fruto, o tomate é comumente utilizado como um vegetal em culinária. É uma boa fonte de vitamina A, além de vitaminas C e K.

É importante lembrar que uma dieta variada, contendo uma ampla gama de frutas e vegetais, pode ajudar a garantir a ingestão adequada de vitamina A e outros nutrientes essenciais.

