2 bônus e 1 segredo liberado no CadÚnico de fevereiro

Neste mês de fevereiro, o Bolsa Família, pilar central dos programas de transferência de renda do Brasil, apresenta uma série de novidades que prometem aquecer os corações e orçamentos dos milhares de beneficiários espalhados pelo país, pelo CadÚnico.

Com os pagamentos iniciando-se no dia 16, seguindo a sequência do último dígito do Número de Identificação Social (NIS), o programa se prepara para entregar não apenas os valores habituais, mas também bônus adicionais e um segredo especial, liberado exclusivamente neste mês. Vamos detalhar o que está por vir.

CadÚnico: Valores e Bônus do Bolsa Família em Detalhe

Os valores destinados aos beneficiários variam conforme a composição familiar e as faixas de renda, com o benefício mínimo estabelecido em R$ 600. Para famílias maiores, com cinco ou mais membros, o valor por pessoa pode alcançar até R$ 142, garantindo um suporte financeiro mais significativo.

Além disso, fevereiro se destaca pela inclusão de bônus extras, dedicados a famílias com crianças de até seis anos de idade, que poderão contar com um acréscimo de R$ 150. Lactantes, jovens entre 7 a 17 anos, e gestantes também serão contemplados com um adicional de R$ 50, visando apoiar o desenvolvimento e bem-estar desses grupos vulneráveis.

Um dos anúncios mais aguardados é o incremento proporcionado pelo Auxílio Gás, que neste mês adicionará R$ 102 ao pagamento dos beneficiários elegíveis. Este bônus, distribuído a cada dois meses, tem seu repasse anterior datado de dezembro, fazendo de fevereiro o mês inaugural de 2024 para esse auxílio. O impacto desse incremento é significativo, ajudando a aliviar as despesas domésticas no início do ano.

Calendário de Pagamentos: Organize-se

Para garantir que os beneficiários possam planejar seus orçamentos com precisão, é essencial ficar atento ao calendário de pagamentos do Bolsa Família para fevereiro. Os pagamentos são organizados de acordo com o último dígito do NIS.

Aqui está uma lista detalhada com as datas de pagamento do Bolsa Família para o mês de fevereiro, organizada de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários:

NIS de final 1: 16 de fevereiro;

16 de fevereiro; NIS de final 2: 19 de fevereiro;

19 de fevereiro; NIS de final 3: 20 de fevereiro;

20 de fevereiro; NIS de final 4: 21 de fevereiro;

21 de fevereiro; NIS de final 5: 22 de fevereiro;

22 de fevereiro; NIS de final 6: 23 de fevereiro;

23 de fevereiro; NIS de final 7: 26 de fevereiro;

26 de fevereiro; NIS de final 8: 27 de fevereiro;

27 de fevereiro; NIS de final 9: 28 de fevereiro;

28 de fevereiro; NIS de final 0: 29 de fevereiro.

Essas datas são cruciais para os beneficiários planejarem suas finanças e garantirem que possam organizar seus orçamentos de maneira eficaz. Lembre-se de verificar qual é o último dígito do seu NIS para saber exatamente quando seu benefício estará disponível para saque.

As novidades trazidas pelo Bolsa Família em fevereiro refletem o compromisso do programa em não apenas atender às necessidades básicas, mas também em oferecer suporte adicional em momentos chave. Os bônus e o segredo revelado este mês simbolizam um esforço contínuo em fortalecer a rede de proteção social aos brasileiros mais vulneráveis, promovendo uma maior estabilidade financeira e contribuindo para o bem-estar das famílias em todo o país.

