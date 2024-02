Pix fora da curva? Como liberar seus R$ 102 do governo

Em um movimento oportuno para aliviar a carga financeira das famílias mais vulneráveis, o governo federal brasileiro iniciou o pagamento da primeira parcela bimestral do Auxílio Gás em fevereiro. Este auxílio, fixado em R$ 102, representa um esforço contínuo do governo para apoiar os lares de baixa renda, assegurando que as necessidades básicas de energia sejam atendidas.

O Auxílio Gás é calculado com base no preço médio nacional do botijão de 13 quilos, conforme determinado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Como Liberar o Auxílio Gás via Pix

O Auxílio Gás é acessível para as famílias registradas no Cadastro Único (CadÚnico) e beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC), oferecendo uma ajuda significativa para cobrir as despesas com gás de cozinha.

O processo de pagamento é integrado ao calendário do Bolsa Família, facilitando o acesso dos beneficiários aos fundos de maneira ordenada e eficiente. Para garantir que você receba seu Auxílio Gás sem complicações, siga estes passos:

Verifique a Elegibilidade: Certifique-se de que sua família está registrada no CadÚnico e atende aos critérios de elegibilidade para o Auxílio Gás. Acompanhe o Calendário: Os pagamentos são programados de acordo com o último dígito do NIS, assegurando que os beneficiários saibam exatamente quando esperar o depósito. Utilize o Caixa Tem: O pagamento é feito diretamente na conta poupança social digital, acessível pelo aplicativo Caixa Tem. Certifique-se de que sua conta está ativa e você tem acesso ao app.

Este auxílio surge em um momento crucial, com muitas famílias brasileiras enfrentando dificuldades financeiras exacerbadas pela pandemia e pela inflação.

Além disso, um Projeto de Lei em tramitação busca direcionar o uso do auxílio exclusivamente para a compra de botijões de gás, visando maximizar o impacto do benefício e promover um uso mais eficiente dos recursos energéticos entre as famílias de baixa renda.

Mantenha seus Dados Atualizados no CadÚnico

Para não perder o acesso a esse e outros programas sociais, é essencial manter seus dados atualizados no Cadastro Único. Verifique regularmente suas informações e, se necessário, procure o CRAS mais próximo para fazer qualquer atualização.

Manter o CadÚnico atualizado é a melhor forma de garantir que sua família não perca o acesso aos benefícios essenciais para sua subsistência e bem-estar.

O Auxílio Gás do governo federal é uma medida de alívio bem-vinda para milhões de brasileiros que lutam para cobrir as despesas básicas. Ao seguir os passos necessários para desbloquear e receber este auxílio via Pix, as famílias podem garantir um suporte vital para manter suas cozinhas funcionando.

Em tempos de incerteza econômica, iniciativas como essa reforçam o compromisso do governo com o bem-estar das camadas mais vulneráveis da população, assegurando que ninguém fique para trás.

