A Companhia Ituana de Saneamento (CIS), entidade responsável pelo saneamento no município de Itu, São Paulo, lança seu edital nº 001/2024, abrindo portas para profissionais em busca de uma carreira no setor público.

Este concurso público promete não apenas fortalecer a equipe da CIS, mas também contribuir para o desenvolvimento e a eficiência dos serviços de saneamento na região.

Município abre concurso interessante que paga muito bem | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Concurso chama a atenção de brasileiros

O certame visa preencher 31 vagas imediatas, além de formar cadastro de reserva, abrangendo uma diversidade de cargos que atendem a diferentes níveis de escolaridade, desde o fundamental incompleto até o superior. Importante destacar, todos os candidatos aprovados serão regidos pelo Regime Estatuário, garantindo estabilidade e uma série de benefícios.

Para concorrer a qualquer uma das vagas, é requisito possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria “B”, no mínimo, exceto para o cargo de Motorista Controlador de Frota, que exige categoria “D”. As remunerações variam de acordo com o cargo, indo de R$ 1.712,14 a R$ 5.443,96, refletindo a complexidade e a responsabilidade das funções.

Cargos ofertados

Os cargos disponíveis se distribuem entre diferentes níveis de escolaridade, abrindo oportunidades para um amplo espectro da população:

Nível Fundamental Incompleto : Ajudante de Serviços Gerais.

: Ajudante de Serviços Gerais. Nível Fundamental Completo : Controlador Operacional.

: Controlador Operacional. Nível Médio : Agente Administrativo, Agente Comercial, Atendente a Clientes, e Motorista Controlador de Frota.

: Agente Administrativo, Agente Comercial, Atendente a Clientes, e Motorista Controlador de Frota. Nível Técnico : Técnico em Informática, Técnico de Laboratório, e Técnico em Operação de Tratamento.

: Técnico em Informática, Técnico de Laboratório, e Técnico em Operação de Tratamento. Nível Superior: Assistente Social, Contador, Técnico em Gestão Ambiental, e Procurador/Advogado.

A carga horária varia de 30 a 40 horas semanais, com exceção do cargo de Controlador Operacional, que opera em escala 12×36.

Benefícios são divulgados

Além dos salários competitivos, a CIS oferece uma gama de benefícios, incluindo vale alimentação, vale-transporte, descontos em instituições de ensino, um plano de carreira estruturado e licença prêmio por assiduidade. Esses benefícios representam o compromisso da CIS com o bem-estar e o desenvolvimento profissional de seus colaboradores.

Os interessados devem se inscrever exclusivamente via internet, acessando o site oficial da CIS até as 23h59 do dia 26 de fevereiro de 2024. As taxas de inscrição são diferenciadas por nível de escolaridade: R$ 45,00 para cargos de nível fundamental, R$ 55,00 para nível médio/técnico e R$ 75,00 para nível superior.

O concurso público da Companhia Ituana de Saneamento é uma excelente oportunidade para profissionais que desejam contribuir para o setor de saneamento e, ao mesmo tempo, buscar estabilidade e crescimento profissional.

A diversidade de cargos e os benefícios oferecidos refletem o compromisso da CIS com a qualidade de seus serviços e o reconhecimento do valor de seus funcionários. Este concurso é um convite para fazer parte de uma equipe que está na linha de frente do desenvolvimento sustentável e do bem-estar da comunidade de Itu.

