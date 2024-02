O Nubank, visando ampliar as opções de investimento para seus clientes, apresentou o Nu Selic Simples. Esta nova alternativa é destinada especialmente aos investidores que priorizam a segurança e desejam ter a possibilidade de resgate a qualquer momento, associando-se à taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia brasileira.

Este lançamento representa uma evolução significativa na forma como os clientes do banco digital podem gerenciar seus investimentos, combinando baixo risco e liquidez diária.

Investidor com R$ 100; nova ferramenta do app: Nubank quer que você saiba tudo | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Entenda o Nu Selic simples

O Nu Selic Simples permite aos investidores aplicar em títulos públicos atrelados à taxa Selic, especificamente as Letras Financeiras do Tesouro (LFTs), proporcionando um investimento estável e previsível.

Uma das maiores vantagens do produto é a possibilidade de resgatar os valores investidos a qualquer momento durante o expediente do fundo, com a garantia de recebimento dos fundos no mesmo dia útil.

A rentabilidade do Nu Selic Simples segue a trajetória da taxa Selic, o que minimiza as surpresas para o investidor em um mercado financeiro que pode ser volátil. Com um valor inicial de investimento de apenas R$100, o Nu Selic Simples se destaca por sua acessibilidade, permitindo que mais pessoas tenham a oportunidade de investir seu dinheiro de maneira segura.

Entenda os benefícios

O produto se diferencia por oferecer uma das taxas de administração mais baixas do mercado, fixada em 0,19% ao ano. Além disso, o Nu Selic Simples é gerenciado pela Nu Asset Management, o que assegura uma gestão eficiente dos ativos. O fundo não possui um prazo de vencimento fixo, o que elimina a necessidade de reinvestimentos frequentes, facilitando a manutenção do portfólio para o investidor.

Andrés Kikuchi, diretor-executivo da Nu Asset Management, ressalta que o Nu Selic Simples se destaca por sua combinação única de liquidez diária, baixo risco e uma experiência simplificada de investimento. Isso o torna uma opção atraente para aqueles que procuram uma forma segura e direta de investir, mantendo uma conexão clara com a taxa Selic.

Para os interessados em começar a investir com segurança e praticidade, o Nu Selic Simples do Nubank surge como uma solução inovadora. Proporcionando uma experiência de investimento descomplicada, ele permite que os clientes invistam no futuro com confiança, abrindo novas possibilidades para alcançar estabilidade financeira.

Como aumentar limite do Nubank?

Para aumentar o limite do cartão Nubank, é importante adotar algumas estratégias e práticas financeiras que possam sinalizar ao banco digital que você é um bom pagador e está apto a gerenciar um limite de crédito maior. Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a aumentar seu limite:

Mantenha um Bom Histórico de Pagamentos: Certifique-se de pagar a fatura do seu cartão de crédito em dia, ou até mesmo antecipadamente. Atrasos ou inadimplência podem afetar negativamente a sua reputação como pagador. Use o Cartão Regularmente: Utilizar o cartão para suas compras diárias demonstra que você está ativo e faz uso do crédito disponível. Isso pode incentivar o Nubank a oferecer um limite maior para atender às suas necessidades de consumo. Pague Mais do que o Mínimo da Fatura: Se possível, pague o total da fatura ou um valor superior ao mínimo exigido. Isso mostra que você tem capacidade de pagamento e gerencia bem o seu crédito.

Lembre-se de que o aumento de limite é uma decisão baseada em vários fatores, incluindo seu histórico de crédito, comportamento de pagamento e política interna do Nubank. Adotar essas práticas pode melhorar suas chances, mas a decisão final cabe ao banco.

