Caixa abre a carteira, libera quase R$ 2 Bi e pagará os CPFs desta lista em fevereiro

A Caixa Econômica Federal anunciou uma liberação histórica de recursos que promete trazer um alívio financeiro para milhões de brasileiros logo no início do ano. Com um total de quase R$ 2 bilhões destinados ao pagamento do Abono Salarial de 2024, ano-base 2022, a instituição financeira federal garante um começo de ano mais tranquilo para aqueles cujos CPFs estão na lista de beneficiários.

Este pagamento não só representa uma ajuda financeira significativa após as despesas de final de ano, mas também chega como um respiro diante das contas de janeiro e dívidas acumuladas.

Alegria financeira: Milhões de brasileiros serão beneficiados com o pagamento do Abono Salarial pela Caixa Econômica Federal este mês. (Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

Caixa libera quase R$ 2 Bi

O Abono Salarial, previsto pela Lei n° 7.998/90, é um benefício que equivale ao valor de até um salário mínimo, destinado aos trabalhadores que atendem aos requisitos estabelecidos pela legislação.

O pagamento deste benefício segue um calendário anual determinado pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat).

Para ter direito ao abono, é necessário ter trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias durante o ano-base 2022, além de outros critérios específicos. Os pagamentos serão realizados a partir de 15 de fevereiro, seguindo o mês de nascimento dos trabalhadores. Os valores variam conforme a quantidade de dias trabalhados no período referência.

Os beneficiários que possuem conta corrente ou poupança na Caixa receberão o valor automaticamente. Quem não possui conta no banco poderá acessar o benefício por meio da Poupança Social Digital, operada pelo aplicativo Caixa Tem. Este aplicativo permite uma ampla gama de transações, como pagamento de contas, transferências e compras online.

Calendário de Pagamento

O calendário de pagamentos foi cuidadosamente planejado para distribuir os recursos ao longo dos próximos meses, garantindo que todos os beneficiários recebam seu abono dentro do prazo estipulado:

Janeiro: 15/02/2024

Fevereiro: 15/03/2024

Março e Abril: 15/04/2024

Maio e Junho: 15/05/2024

Julho e Agosto: 17/06/2024

Setembro e Outubro: 15/07/2024

Novembro e Dezembro: 15/08/2024

Saiba como calcular o abono

Calcular o valor do Abono Salarial é uma tarefa simples, baseada principalmente no número de meses trabalhados durante o ano-base e no valor do salário mínimo vigente. Para o ano de referência, com o salário mínimo estabelecido em R$ 1.412,00, o valor do abono é proporcional ao tempo de serviço prestado ao longo do ano.

Segundo as regras do programa, o trabalhador que atua formalmente por pelo menos 30 dias no ano-base tem direito ao benefício, com o valor total do abono equivalendo a um salário mínimo para quem trabalhou o ano inteiro.

Por exemplo, suponha que um trabalhador tenha estado empregado formalmente por 6 meses durante o ano-base 2022. Para calcular o valor do abono que ele receberá, divide-se o salário mínimo atual (R$ 1.412,00) pelo número de meses do ano (12) para encontrar o valor mensal do abono, que seria de R$ 117,67 por mês trabalhado.

Multiplicando esse valor pelo número de meses trabalhados (6), chega-se ao valor do abono que será de R$ 706,02. Este cálculo assegura que o benefício seja distribuído de forma justa, refletindo o período de contribuição de cada trabalhador ao longo do ano.

