Atenção! 2 apps podem liberar e revelar seu PIS/Pasep

Em um movimento para modernizar e facilitar o acesso aos direitos dos trabalhadores, o governo brasileiro disponibilizou duas ferramentas digitais incríveis para a consulta do Abono Salarial do ano-base 2022.

Agora, verificar a disponibilidade e os detalhes do seu benefício está ao alcance dos seus dedos, através do aplicativo Carteira de Trabalho Digital e do portal Gov.br. Essa iniciativa promete agilizar o processo e garantir que os trabalhadores possam acessar suas informações de forma rápida e segura.

Facilite o acesso ao seu Abono Salarial com tecnologia: Use o aplicativo Carteira de Trabalho Digital e o portal Gov.br para consultar e sacar seu PIS/Pasep. (Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

PIS/Pasep: Veja quem está elegível

O Abono Salarial é um direito de grande valor para os trabalhadores brasileiros, atuando como um suporte financeiro adicional. Destinado aos que estiveram de carteira assinada por no mínimo 30 dias no ano-base, com remuneração até dois salários mínimos e que participam do PIS há cinco anos ou mais, o benefício varia conforme o período trabalhado.

Em 2024, o valor máximo do abono alcança R$ 1.412, acompanhando o aumento do salário mínimo, uma notícia que sem dúvida traz um alívio bem-vindo para muitos.

Como Fazer a Consulta?

Verificar se você tem direito ao Abono Salarial e o montante a receber é simples. Basta acessar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou o portal Gov.br, inserir seu CPF e data de nascimento, e todas as informações necessárias estarão disponíveis.

Essa transparência e facilidade de acesso são passos importantes para assegurar que todos os trabalhadores possam reivindicar o que é devidamente seu.

Calendário do Abono do PIS/Pasep 2024

Um ponto crucial para os beneficiários do Abono Salarial é estar ciente do calendário de pagamento e dos prazos para o saque. O governo estabelece datas específicas para o recebimento, distribuídas ao longo do ano conforme o mês de nascimento do trabalhador. É vital respeitar esses prazos para não correr o risco de perder esse benefício financeiro essencial.

O calendário de 2024 já foi divulgado, com as datas de início dos pagamentos estendendo-se de fevereiro a agosto, dependendo do mês de nascimento. Todos os pagamentos devem ser realizados até 27 de dezembro de 2024, garantindo que os trabalhadores tenham tempo suficiente para planejar e realizar o saque do abono.

Confira abaixo as datas programadas para o recebimento do Abono Salarial, organizadas de acordo com o mês de nascimento dos beneficiários:

Janeiro: Recebem a partir de 15/02/2024 até 27/12/2024

Recebem a partir de 15/02/2024 até 27/12/2024 Fevereiro: Recebem a partir de 15/03/2024 até 27/12/2024

Recebem a partir de 15/03/2024 até 27/12/2024 Março: Recebem a partir de 15/04/2024 até 27/12/2024

Recebem a partir de 15/04/2024 até 27/12/2024 Abril: Recebem a partir de 15/04/2024 até 27/12/2024

Recebem a partir de 15/04/2024 até 27/12/2024 Maio: Recebem a partir de 15/05/2024 até 27/12/2024

Recebem a partir de 15/05/2024 até 27/12/2024 Junho: Recebem a partir de 15/05/2024 até 27/12/2024

Recebem a partir de 15/05/2024 até 27/12/2024 Julho: Recebem a partir de 17/06/2024 até 27/12/2024

Recebem a partir de 17/06/2024 até 27/12/2024 Agosto: Recebem a partir de 17/06/2024 até 27/12/2024

Recebem a partir de 17/06/2024 até 27/12/2024 Setembro: Recebem a partir de 15/07/2024 até 27/12/2024

Recebem a partir de 15/07/2024 até 27/12/2024 Outubro: Recebem a partir de 15/07/2024 até 27/12/2024

Recebem a partir de 15/07/2024 até 27/12/2024 Novembro: Recebem a partir de 15/08/2024 até 27/12/2024

Recebem a partir de 15/08/2024 até 27/12/2024 Dezembro: Recebem a partir de 15/08/2024 até 27/12/2024

Lembre-se: é importante realizar o saque do seu Abono Salarial dentro do período estabelecido para garantir que você não perca o acesso a este benefício.

