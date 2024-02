O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) anunciou, por meio de uma publicação no Diário Oficial desta quarta-feira (31), a realização de um novo concurso público. Este processo seletivo visa ao preenchimento de 880 vagas em cadastro reserva para diversas posições, todas demandando formação de nível superior.

Salário de R$ 7 mil e 800 vagas estão abertas no TJ | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Estas são as vagas disponíveis

O concurso do TJMS apresenta uma ampla gama de vagas em diferentes especialidades, prometendo atrair candidatos de várias áreas de formação. As oportunidades incluem:

Analista Judiciário

Analista de Sistema

Arquiteto

Assistente Social

Bibliotecário

Médico

Jornalista

Nutricionista

Odontólogo

Psicólogo

Os profissionais selecionados serão remunerados com um salário de R$ 7,1 mil. O processo de seleção será realizado em uma única etapa, consistindo em uma prova objetiva agendada para o dia 12 de maio, na cidade de Campo Grande. Para obter informações específicas sobre cada cargo, é recomendado consultar o edital completo, disponível a partir da página 9 do Diário Oficial.

Como se inscrever no concurso?

Candidatos interessados em concorrer às vagas disponíveis devem realizar suas inscrições através do site da Fundação Getulio Vargas (FGV). Uma taxa de inscrição no valor de R$ 150 é requerida para efetivar a participação no concurso.

No entanto, existem condições sob as quais é possível solicitar a isenção dessa taxa, beneficiando candidatos desempregados, de baixa renda, doadores de sangue ou de medula óssea, pessoas que serviram à Justiça Eleitoral de MS em eleições ou que atuaram como jurados nas Varas do Tribunal do Júri de MS.

As inscrições estarão abertas a partir do dia 5 de fevereiro, estendendo-se até o dia 18 de março. Com isso, os candidatos terão aproximadamente três meses para se prepararem para a prova objetiva marcada para maio.

Este concurso público é uma oportunidade significativa para profissionais de nível superior que buscam ingressar no serviço público, oferecendo vagas em uma variedade de áreas com remuneração atrativa e a estabilidade empregatícia que muitos desejam.

Qual o tempo necessário de preparação para um concurso?

O tempo necessário de preparação para um concurso público varia consideravelmente conforme diversos fatores, incluindo o nível de dificuldade do concurso, a experiência prévia do candidato com os temas abordados e a quantidade de tempo disponível para estudo.

Em geral, recomenda-se iniciar os estudos com antecedência, variando de seis meses a um ano antes da data prevista para a prova, dependendo da complexidade do certame e das aspirações do candidato.

Para concursos de alta complexidade, como os da área fiscal, judiciária ou bancária, que exigem conhecimento aprofundado em diversas disciplinas, um período de preparação mais longo pode ser necessário.

Nesses casos, candidatos podem dedicar de um a dois anos de estudo intensivo. A preparação deve ser bem estruturada, abrangendo o conteúdo programático completo, com foco nas disciplinas que têm maior peso na pontuação do concurso.

Candidatos com menor disponibilidade diária para estudos podem precisar de um prazo mais estendido, adaptando a rotina de preparação à sua agenda. A qualidade do estudo, abordando teoria, prática através de exercícios e simulados, além da revisão sistemática do conteúdo, é essencial para consolidar o conhecimento e desenvolver a velocidade e precisão necessárias para a prova.

