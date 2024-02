Seu CPF está na lista do BB para receber mais de R$ 1.379,78? Consulte

Em um gesto de boas-vindas ao ano novo, o Banco do Brasil está enviando uma surpresa financeira para alguns de seus clientes mais afortunados. Um seleto grupo de CPFs está sendo agraciado com um Pix no valor de R$ 1.412, uma iniciativa que promete proporcionar um alívio financeiro bem-vindo.

Este pagamento especial é destinado aos beneficiários do programa PIS/PASEP, marcando um esforço do Banco do Brasil para simplificar o processo de pagamento, permitindo que os valores sejam depositados diretamente nas contas dos trabalhadores, facilitando assim o acesso a esses fundos.

Lista do BB para receber mais de R$ 1.379,78

Para os beneficiários do PIS, que são os trabalhadores do setor privado, os valores serão creditados pela Caixa Econômica Federal, enquanto os do setor público receberão através do Banco do Brasil.

Este pagamento é condicionado a critérios específicos: os trabalhadores devem ter sido registrados em regime CLT durante o ano de referência, e suas informações precisam estar atualizadas na Relação Anual de Informações Sociais (Rais) até 10 de maio de 2023, e no eSocial até 5 de dezembro de 2023.

Com um cronograma estabelecido de 15 de fevereiro a 15 de agosto, os pagamentos serão realizados seguindo a data de nascimento dos trabalhadores (PIS) ou o número de inscrição (Pasep).

O que é o PASEP?

O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) é uma iniciativa governamental brasileira criada com o objetivo de promover a integração do servidor público na vida e no desenvolvimento das empresas estatais.

Lançado na década de 1970 junto ao PIS (Programa de Integração Social), destinado aos trabalhadores do setor privado, o PASEP funciona como um fundo no qual são depositadas contribuições em nome dos funcionários públicos por seus respectivos órgãos e entidades empregadoras.

Essas contribuições, feitas anualmente, são destinadas a formar um patrimônio que beneficie o trabalhador, seja por meio de abonos salariais ou na sua aposentadoria, constituindo uma forma de poupança forçada que visa garantir benefícios futuros.

Historicamente, o PASEP, administrado pelo Banco do Brasil, visa não apenas promover a acumulação de capital pelos servidores públicos, mas também incentivar a permanência e dedicação ao serviço público.

Os recursos acumulados no fundo podem ser acessados pelos beneficiários sob certas condições, como aposentadoria, invalidez, transferência para reserva remunerada ou reforma, e em casos de doenças graves ou morte.

Além disso, anualmente, é possível o saque do abono salarial para aqueles que atendem aos critérios de elegibilidade, como tempo de serviço e remuneração, promovendo assim um complemento de renda para os servidores públicos contribuintes do programa.

Consulta e Recebimento dos Valores

A partir de 5 de fevereiro, os elegíveis ao abono podem consultar seus direitos e os valores correspondentes por meio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital (disponível para iOS e Android) ou pelo portal Gov.br.

Além disso, o Aplicativo Caixa Trabalhador, disponível para download tanto na Google Play Store quanto na Apple Store, oferece informações detalhadas sobre o abono salarial e seguro-desemprego, incluindo datas de pagamento e respostas para dúvidas comuns.

Essa medida do Banco do Brasil em parceria com a Caixa Econômica Federal visa não apenas facilitar o acesso aos benefícios do PIS/PASEP, mas também reforçar a importância da digitalização e da eficiência no acesso a serviços financeiros.

