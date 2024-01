A Serasa acaba de anunciar uma iniciativa vital para ajudar mais de 2 milhões de estudantes a enfrentar débitos educacionais. Esta nova campanha de renegociação de dívidas surge como uma luz no fim do túnel para muitos que lutam contra mensalidades em atraso.

Nova chance Serasa permite quitar dívidas por apenas 7% do valor | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Oportunidade para estes brasileiros

Oferecendo mais de 6,2 milhões de oportunidades de renegociação, a campanha mira em proporcionar uma solução tangível para estudantes endividados. Este esforço é um passo significativo para aqueles que anseiam por retomar seus estudos no ano de 2024.

A Serasa centralizou a campanha na sua plataforma Serasa Limpa Nome, que oferece descontos que podem chegar a impressionantes 93%. Esta iniciativa não apenas possibilita a retomada dos estudos, mas também ajuda a aliviar o peso financeiro dos alunos.

A flexibilidade de pagamento é um ponto forte desta campanha, com possibilidades de parcelamento em até nove vezes. Isso torna a regularização das dívidas mais acessível e prática para os estudantes.

Veja também: Banco do Brasil prepara pagamento extraordinário em fevereiro

Parcerias para alunos do Ensino superior

A Serasa fortaleceu sua campanha através de parcerias com 57 faculdades renomadas por todo o Brasil. Entre estas, destacam-se instituições como Estácio, Anhanguera, Pitágoras, UNIC, Uniderp, Unime e Unopar.

Os interessados podem iniciar o processo de renegociação acessando o site da Serasa ou o aplicativo, disponível no Google Play e na App Store. Além disso, a Serasa oferece a opção de negociação via WhatsApp, no número (11) 99575-2096, e em agências dos Correios em todo o Brasil.

Nova chance Serasa permite quitar dívidas por apenas 7% do valor | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Fique atento quanto aos golpes

É crucial que os estudantes utilizem apenas os canais oficiais para evitar fraudes e golpes. A Serasa enfatiza a importância de se manter vigilante quanto a links e ofertas fraudulentas.

Uma pesquisa da Serasa, em colaboração com o Instituto Opinion Box, revelou dados alarmantes sobre o endividamento estudantil. A pesquisa aponta que 49% dos 987 alunos inadimplentes entrevistados tiveram que trancar seus cursos devido às dívidas. O desemprego (31%), a necessidade de priorizar outras contas (18%) e a redução de renda (15%) são os principais motivos para o endividamento.

O estudo destaca que 90% dos estudantes arcam com os custos de seus cursos, e 51% têm dívidas entre R$ 1 mil e R$ 5 mil. Além disso, 43% desses alunos pretendem quitar as dívidas para retomar os estudos, enquanto 40% buscam recuperar sua saúde financeira e limpar seus nomes.

Notavelmente, 19% dos universitários admitiram que o endividamento prejudica sua concentração nas aulas. A psicóloga Valéria Meirelles, do Dinheiro, ressalta o impacto negativo da inadimplência não apenas nas finanças, mas também no desempenho acadêmico e social dos estudantes.

Veja também: Sou obrigado a trabalhar no Carnaval de 2024? Veja as regras