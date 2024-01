Adeus, Google! 17 ferramentas serão encerradas; melhor se preparar

O universo da tecnologia está sempre em evolução e, desta vez, o Google Assistant está no centro das atenções. O Google anunciou a eliminação de 17 funções consideradas “pouco utilizadas” em seu assistente virtual.

Esta decisão estratégica visa concentrar esforços na qualidade e confiabilidade do assistente, otimizando sua utilidade em uma variedade de dispositivos. Vamos explorar quais funções serão afetadas e como isso pode impactar a experiência do usuário.

O Google anunciou a eliminação de 17 funções consideradas “pouco utilizadas” em seu assistente virtual. (Foto divulgação)

Adeus, Google: O Fim de Uma Era para Algumas Funções

As funções que serão descontinuadas englobam uma variedade de comodidades, desde a capacidade de reproduzir e controlar audiolivros no Google Play Livros até a gestão de cronômetros em dispositivos inteligentes. Aqui estão algumas das mudanças notáveis:

Audiolivros no Google Play Livros: Embora a reprodução e controle por voz sejam eliminados, os usuários ainda podem transmitir audiolivros a partir de dispositivos móveis. Alarmes Multimídia: A configuração de alarmes musicais ou de rádio em dispositivos habilitados para o Assistente do Google não será mais possível, mas é viável criar uma rotina personalizada semelhante ou utilizar um alarme padrão. Livros de Receitas e Vídeos Instrutivos: O acesso e a gestão de livros de receitas, assim como a reprodução de vídeos instrutivos, serão removidos. No entanto, os usuários podem buscar receitas na web e no YouTube usando o Assistente do Google. Cronômetros em Dispositivos Inteligentes: Ainda será possível configurar temporizadores e alarmes, apesar da remoção desta função específica. Comunicação Familiar: Enviar mensagens para o grupo familiar do Google ou chamar dispositivos em casa ainda é possível, mas com métodos alternativos. Mensagens de Email, Vídeo ou Áudio: Os usuários continuam podendo fazer chamadas e enviar mensagens de texto, apesar da eliminação desta função específica. Reprogramação de Eventos no Google Calendar: Agendar novos eventos por voz ainda é uma opção. Iniciador de Aplicativos no Modo de Condução: O controle por voz no Google Maps continua disponível. Anúncios do Family Bell: Recomenda-se criar uma rotina personalizada com um comportamento similar. Meditar com Calm: Esta função específica foi completamente removida.

Veja mais: Perturbador: 4 buscas no Google para se arrepender

Feedback do Usuário: Uma Chave para o Futuro

O Google incentiva os usuários a fornecerem feedback sobre como gostariam que o Assistente do Google funcionasse, agora e no futuro. Este feedback pode ser fornecido simplesmente dizendo “Oi Google, envie comentários”. Essa abordagem colaborativa tem como objetivo melhorar a experiência do usuário e adaptar o assistente às necessidades reais do público.

A atualização do Google Assistant reflete o compromisso do Google em evoluir continuamente e aprimorar suas ferramentas para atender às demandas de um mundo digital em rápida mudança. Apesar de algumas funcionalidades serem descontinuadas, a empresa se compromete a manter os usuários informados sobre quaisquer alterações futuras e a adaptar suas soluções de acordo com as necessidades e o feedback dos usuários. Esta transformação representa um passo significativo em direção a um assistente virtual mais eficiente e focado na qualidade.

Veja também: Comunicado URGENTE contra crimes: atualize o Google Maps