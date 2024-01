Mark Zuckerberg revela seu bunker secreto onde se esconde de sua esposa

Você já se perguntou o que o bilionário Mark Zuckerberg faz em seu tempo livre? Recentemente, um vídeo no Instagram revelou um lado pouco conhecido do fundador do Facebook: seu bunker secreto. Imaginado por muitos como um refúgio de um gênio da tecnologia, este espaço esconde uma realidade bem mais lúdica.

Mark Zuckerberg revela seu bunker secreto

Priscilla Chan, esposa de Zuckerberg, descobriu seu marido e dois amigos em uma sala de cinema caseira, o seu “bunker”. Mas, em vez de assistirem a um filme, o trio estava imerso em uma partida de “Call of Duty: Modern Warfare 3”. O jogo, transmitido em uma tela gigante, era jogado em modo local dividido.

Zuckerberg, ao perceber a chegada de sua esposa, brincou: “Já subimos em alguns minutos”, voltando em seguida ao jogo. O setup de jogos de Zuckerberg, apesar de impressionar pelo conforto, foi criticado por jogadores mais sérios de “Call of Duty”.

Comentários apontaram que, apesar da grandiosidade, a configuração de 1080p e a baixa taxa de quadros por segundo não seriam ideais para um desempenho otimizado. A presença de amigos e a reação divertida de Chan indicam que o bunker é um espaço de lazer comum na vida do casal.

Quem é Mark Zuckerberg?

Mark Zuckerberg é uma figura emblemática no mundo da tecnologia moderna, conhecido principalmente por ser o cofundador e CEO do Facebook, a gigante das redes sociais. Nascido em 14 de maio de 1984, em White Plains, Nova York, Zuckerberg demonstrou desde cedo um forte interesse e aptidão para a programação de computadores.

Enquanto ainda estava no ensino médio, ele criou um software de comunicação para a clínica psiquiátrica de seu pai, sinalizando seu precoce talento para inovações tecnológicas. Sua jornada em direção ao estrelato tecnológico teve um momento decisivo em Harvard, onde ele lançou o Facebook em 2004, junto com colegas de faculdade.

Originalmente concebido como uma rede social para estudantes de Harvard, o Facebook rapidamente se expandiu para outras universidades e, eventualmente, para o público em geral, revolucionando a forma como as pessoas se conectam online.

Além de seu sucesso com o Facebook, Zuckerberg é conhecido por seu compromisso com várias causas filantrópicas. Juntamente com sua esposa, Priscilla Chan, ele fundou a Chan Zuckerberg Initiative em 2015, uma organização que visa avançar em potencial humano e promover igualdade através de investimentos em educação, saúde e ciência.

Seu compromisso com a filantropia se manifestou também no compromisso de doar 99% de suas ações no Facebook ao longo de suas vidas para avançar nesses objetivos. Apesar de sua riqueza e influência, Zuckerberg manteve uma presença pública relativamente discreta, preferindo focar no desenvolvimento contínuo do Facebook e em suas iniciativas filantrópicas.

