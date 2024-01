Caixa libera 285 imóveis por menos da metade do valor de venda

Você já pensou em adquirir a casa dos seus sonhos por um preço acessível? Agora isso é possível! A Caixa Econômica Federal acaba de anunciar um leilão impressionante, oferecendo 285 imóveis com descontos de até 55% do valor de mercado. Esta é uma oportunidade única para quem busca realizar o sonho da casa própria ou investir no setor imobiliário.

Todos os imóveis leiloados pela Caixa são rigorosamente avaliados e estão livres de quaisquer ônus ou dívidas, garantindo transparência e segurança jurídica para os compradores. (Foto divulgação)

Caixa libera imóveis por menos da metade do valor

Imagine poder escolher entre casas, apartamentos, terrenos, e até propriedades rurais em 22 estados brasileiros, com a segurança e a facilidade que só um leilão da Caixa pode oferecer. Esses imóveis estão livres de ônus e sem dívidas pendentes, garantindo a você uma compra tranquila e segura.

Em meio a essas oportunidades, destacam-se imóveis como um apartamento de 66m² em São Paulo com lance inicial de R$ 277.500 e um centro comercial de 120m² no Rio de Janeiro por apenas R$ 390.000. Além disso, há uma variedade de propriedades em outros estados, como Amazonas, Roraima, Maranhão, e muito mais, trazendo opções para todos os gostos e necessidades.

A diversidade de escolhas não se limita apenas às localidades, mas também aos tipos de imóveis e às faixas de preço. Isso significa que, independentemente do seu orçamento ou do seu sonho, existe uma chance real de encontrar o que você procura neste leilão.

Veja também: “Preço de banana”! Fim de ano tem leilão de veículos adorados pelos brasileiros

Processo Simplificado e Seguro

O processo de participação é simples e seguro. Os interessados podem dar seus lances através do site oficial da Globo Leilões, com a abertura das ofertas marcada para o dia 2 de fevereiro. O pagamento pode ser feito à vista, com recursos próprios, utilizando o FGTS, ou através de financiamento concedido pela própria Caixa.

Esse leilão representa uma forma inovadora e acessível de adquirir imóveis, combinando a confiança da Caixa com a praticidade e segurança de um processo digital. É uma chance imperdível para quem busca um lar ou um excelente investimento.

Esta é a sua oportunidade de fazer um excelente negócio. Seja para morar ou investir, os imóveis leiloados pela Caixa trazem condições incríveis. Não perca tempo, prepare seu lance e aproveite essa chance única de adquirir um imóvel por um preço muito abaixo do mercado. A sua casa dos sonhos pode estar a apenas um lance de distância!

Segurança em Leilões da Caixa

Comprar um imóvel por meio de leilões da Caixa Econômica Federal é uma opção segura e confiável. A Caixa é uma instituição financeira reconhecida e respeitada em todo o Brasil, o que traz uma grande credibilidade ao processo. Todos os imóveis leiloados pela Caixa são rigorosamente avaliados e estão livres de quaisquer ônus ou dívidas, garantindo transparência e segurança jurídica para os compradores.

Além disso, a Caixa disponibiliza todas as informações relevantes sobre cada imóvel, incluindo sua localização, características, condições de pagamento e status legal, permitindo que os interessados façam uma escolha bem-informada.

Outro aspecto importante é a assistência oferecida durante todo o processo. A Caixa e a Globo Leilões fornecem suporte completo aos participantes, esclarecendo dúvidas e guiando-os através das etapas do leilão. Isso inclui informações detalhadas sobre como participar, como dar lances, e como proceder após ganhar um leilão.

A transparência e o apoio contínuo durante o processo são fundamentais para garantir que os compradores se sintam seguros e confiantes em sua decisão. Comprar um imóvel em um leilão da Caixa é, portanto, uma alternativa viável e segura, especialmente para aqueles que buscam preços mais acessíveis e uma experiência de compra descomplicada.

Veja também: Comunicado: leilão Detran com 3 mil veículos e preços baixos