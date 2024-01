Brasil registra salário mínimo de R$ 1.856 para quem mora neste estado

O estado do Paraná se destaca no Brasil ao oferecer o maior salário mínimo para sua população, superando o piso nacional. Esta conquista reflete o compromisso do estado com o bem-estar de seus trabalhadores e a promoção de melhores condições de vida.

Novos valores do salário mínimo

Os novos valores do salário mínimo para o ano de 2024 no Paraná foram aprovados pelo Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Renda (Ceter). Esses valores variam de R$ 1.856,94 a R$ 2.134,88, todos acima do salário mínimo nacional, fixado em R$ 1.412. Com este reajuste, o Paraná mantém sua posição como o estado com o maior Piso Regional do Brasil.

Detalhamento das Faixas Salariais

O Paraná estabeleceu quatro faixas salariais diferenciadas, de acordo com os setores de atuação:

Trabalhadores Agropecuários, Florestais e da Pesca: A primeira faixa, destinada a estes trabalhadores, terá um salário de R$ 1.856,94.

Trabalhadores de Serviços Administrativos, Vendas e Manutenção: A segunda faixa inclui estes profissionais, com um piso de R$ 1.927,02.

Trabalhadores da Produção de Bens e Serviços Industriais: Estes trabalhadores estão na terceira faixa, com um piso salarial de R$ 1.989,86.

Técnicos de Nível Médio: O piso para esta categoria é de R$ 2.134,88, representando a faixa salarial mais alta.

Processo de Implementação dos Novos Valores

Os novos valores salariais ainda dependem da assinatura do governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) e da publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) para entrarem em vigor. Prevê-se que, após a aprovação, os valores sejam retroativos a 1º de janeiro de 2024.

O Piso Regional do Paraná é determinado anualmente, conforme a Lei Estadual n° 21.350/2023, válida até 2026. A negociação desses valores ocorre no Ceter, que conta com representantes do Governo do Estado, dos trabalhadores e dos sindicatos patronais. Essa negociação leva em conta o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do ano anterior e o valor do Salário Mínimo Nacional estabelecido pelo Governo Federal.

É importante destacar que o salário mínimo regional não se aplica a funcionários que já têm um piso salarial definido por lei federal, convenção ou acordo coletivo de trabalho. Também não se aplica aos servidores públicos.

O Paraná, com a implementação desses novos valores salariais, reafirma seu compromisso em valorizar os trabalhadores e melhorar suas condições econômicas. A determinação de um salário mínimo superior ao nacional é um exemplo de como políticas estaduais podem contribuir significativamente para a qualidade de vida e para a dignidade dos trabalhadores.

