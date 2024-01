Datas antecipadas do Bolsa Família em janeiro

Você já está ansioso para receber o próximo pagamento do Bolsa Família? A espera pode ser mais curta para alguns beneficiários em janeiro. O governo federal anunciou que, a partir da próxima quinta-feira, dia 18, os pagamentos do Bolsa Família serão retomados. No entanto, algumas pessoas não precisarão esperar tanto tempo para ter acesso ao benefício.

Mantenha suas informações atualizadas no Cadastro Único para garantir o recebimento do benefício. (Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

Quem Poderá Antecipar o Bolsa Família em Janeiro?

A boa notícia é que alguns grupos de beneficiários terão a oportunidade de receber o Bolsa Família mais cedo, independente do final do Número de Identificação Social (NIS). O ministro do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, confirmou que a antecipação será concedida às pessoas que residem em cidades que enfrentam situações de calamidade pública, devido a fortes chuvas ou períodos prolongados de estiagem.

Como exemplo, os cidadãos que moram na cidade do Rio de Janeiro terão o benefício antecipado e receberão o pagamento já na próxima quinta-feira, dia 18. Essa medida foi tomada devido à situação de emergência declarada na cidade, causada pelas fortes chuvas. O decreto de calamidade pública foi emitido pelo prefeito Eduardo Paes e reconhecido pelo governo federal.

Desastres no Rio de Janeiro

Os últimos dados do Corpo de Bombeiros apontam que pelo menos 12 pessoas perderam a vida devido aos efeitos das enchentes na cidade. Além disso, centenas de pessoas estão desabrigadas ou desalojadas. O ministro Wellington Dias ressaltou o compromisso em atender às necessidades básicas dos afetados e afirmou que todas as equipes dos ministérios envolvidos estão trabalhando em conjunto com as autoridades estaduais e municipais.

A expectativa é que outras cidades, como São João do Meriti, Belford Roxo e Nova Iguaçu, também decretem estado de calamidade. Caso isso ocorra, os beneficiários dessas áreas também poderão contar com a antecipação dos pagamentos do Bolsa Família.

Fique atento às informações oficiais e ao seu NIS para saber quando você poderá receber o seu benefício do Bolsa Família. A antecipação é uma medida importante para ajudar as famílias que enfrentam situações difíceis devido a desastres naturais.

Datas de Pagamento do Bolsa Família em Janeiro de 2024

Se você está aguardando o pagamento do Bolsa Família em janeiro de 2024, é importante ficar atento às datas de acordo com o final do NIS. Confira o calendário abaixo:

NIS de final 1 – 18 de janeiro

NIS de final 2 – 19 de janeiro

NIS de final 3 – 22 de janeiro

NIS de final 4 – 23 de janeiro

NIS de final 5 – 24 de janeiro

NIS de final 6 – 25 de janeiro

NIS de final 7 – 26 de janeiro

NIS de final 8 – 29 de janeiro

NIS de final 9 – 30 de janeiro

NIS de final 0 – 31 de janeiro

Mantenha suas informações atualizadas no Cadastro Único para garantir o recebimento do benefício. Lembre-se de que a renda mensal de cada membro da família deve ser de, no máximo, R$ 218 para se enquadrar no programa Bolsa Família.

Se você ainda não possui o cartão, saiba que é possível sacar o benefício apresentando um documento oficial com foto em uma agência lotérica. Não perca as datas e esteja preparado para receber o seu Bolsa Família no prazo correto.

