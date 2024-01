A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou recentemente a abertura das inscrições para o aguardado concurso público de 2024. Este concurso oferece um total de 50 vagas destinadas a especialistas em regulação e vigilância sanitária, apresentando uma oportunidade única para profissionais qualificados ingressarem na agência.

A realização do certame está sob a responsabilidade do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

Trata-se de uma oportunidade exclusiva para os brasileiros que pretendem mudar de vida através do concurso público. As provas serão realizadas no dia 21 de abril, na cidade de Brasília (DF).

Os candidatos terão a oportunidade de demonstrar seu conhecimento e habilidades necessárias para a função desejada neste importante órgão regulador de saúde.

Novo concurso Anvisa 2024 abre dezenas de vagas com salário incrível

Etapas e salários ofertados

O concurso Anvisa 2024 será composto por duas etapas rigorosas de avaliação. A primeira etapa consistirá na aplicação das provas objetivas e discursivas, sendo estas eliminatórias e classificatórias. Além disso, haverá a avaliação de títulos, com caráter classificatório. A segunda etapa compreenderá a realização do curso de formação, com caráter eliminatório e classificatório.

O resultado final das provas objetivas e o resultado provisório das provas discursivas estão previstos para serem divulgados no dia 21 de maio de 2024. Aqueles candidatos que obtiverem sucesso em ambas as etapas terão a honra de integrar o quadro de servidores da prestigiosa agência reguladora, a Anvisa.

Para os cargos ofertados, tanto para especialista em regulação quanto para vigilância sanitária, a remuneração inicial é estabelecida em R$ 16.413,35. Os aprovados desfrutarão de uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, contribuindo ativamente para as atividades cruciais da agência na proteção da saúde pública no Brasil.

Este concurso representa uma oportunidade excepcional para profissionais qualificados ingressarem em uma instituição de renome e desempenharem um papel vital na promoção da saúde e segurança dos cidadãos brasileiros. Prepare-se e persiga uma carreira gratificante na Anvisa.

Distribuição de vagas

A seguir, apresentamos os requisitos específicos e a distribuição de vagas para cada uma das áreas disponíveis no concurso Anvisa 2024:

Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária

03 vagas no total, sendo duas destinadas à ampla concorrência e uma reservada para candidatos negros.

Requisito: Diploma em Engenharia Química, Química, Bioquímica, Engenharia de Materiais, Engenharia Mecânica ou Engenharia Agronômica, devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária

39 vagas no total, com 29 destinadas à ampla concorrência, 02 para pessoas com deficiência e 08 para candidatos negros.

Requisito: Diploma em Farmácia, devidamente reconhecido pelo MEC.

Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária

05 vagas no total, com 03 para ampla concorrência, uma para pessoa com deficiência e uma para candidatos negros.

Requisito: Diploma em Biologia, Enfermagem, Odontologia, Biomedicina, Fisioterapia ou Medicina Veterinária, reconhecido pelo MEC.

Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária

03 vagas no total, sendo duas para ampla concorrência e uma reservada para candidatos negros.

Requisito: Diploma em Análise de Sistemas, Ciência da Computação, Processamento de Dados, Sistemas de Informação, Informática, Engenharia da Computação, Engenharia de

Sistemas ou Engenharia de Redes, devidamente reconhecido pelo MEC.

Os candidatos interessados em participar deste concurso devem atender aos requisitos específicos para a área de interesse e estar atentos à distribuição das vagas de acordo com a ampla concorrência, cotas para pessoas com deficiência e candidatos negros. Essas informações são fundamentais para garantir uma inscrição adequada e uma oportunidade de carreira na Anvisa.

