Imposto de Renda 2024: MEI terá que declarar?

O Microempreendedor Individual (MEI) possui obrigações tributárias específicas, incluindo a declaração do Imposto de Renda. Para o ano de 2024, os MEIs precisam estar cientes de suas responsabilidades tanto como pessoa física quanto jurídica. Neste texto, abordaremos as regras da Receita Federal para a declaração de Imposto de Renda pelo MEI e explicaremos como cumprir corretamente essas obrigações.

O Microempreendedor Individual (MEI) possui obrigações tributárias específicas, incluindo a declaração do Imposto de Renda. (Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

Imposto de Renda 2024: Obrigações Tributárias do MEI

Como pessoa jurídica, o MEI está sujeito ao recolhimento mensal do DAS (Documento de Arrecadação Simplificada do Microempreendedor Individual), que unifica a contribuição ao INSS e outros tributos. A declaração do Imposto de Renda como MEI, referente ao faturamento anual de 2023, deve ser feita para informar à Receita Federal os ganhos do ano anterior. É importante destacar que mesmo que o MEI não tenha faturado nada, a declaração anual é obrigatória.

A renda tributável do MEI é calculada a partir da receita total bruta anual, descontando as despesas durante o ano. Dependendo da atividade, uma porcentagem específica (8% para comércio, indústria e transporte de carga, 16% para transporte de passageiros e 32% para serviços em geral) do lucro deve ser subtraída para determinar a parcela tributável.

Esta parcela tributável deve ser declarada na ficha “Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica”. Para realizar a declaração, o MEI deve acessar o Portal do Empreendedor, preencher os dados e informar o valor da renda tributável, assim como o total pago de INSS pelo MEI no ano anterior.

Essas informações são cruciais para que os MEIs cumpram suas obrigações fiscais e evitem problemas com a Receita Federal, garantindo a regularidade de suas atividades e benefícios.

Veja também: MEI pode comemorar para começar 2024 com o nome limpo assim

Obrigações Essenciais do MEI

Além da declaração de Imposto de Renda, o Microempreendedor Individual (MEI) tem outras obrigações que precisam ser cumpridas para manter a regularidade do negócio. Uma das principais é o pagamento mensal do DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional), que inclui tributos federais, estaduais e municipais.

Esta taxa unificada é essencial para garantir a cobertura da Previdência Social e outros benefícios fiscais. Outra obrigação importante é a realização da Declaração Anual do Simples Nacional para o Microempreendedor Individual (DASN-SIMEI), que deve ser entregue até 31 de maio de cada ano, informando o faturamento total do ano anterior.

O MEI também deve manter suas atividades econômicas dentro dos parâmetros permitidos pela categoria, incluindo o limite de faturamento anual, que é de até R$ 81.000,00 (ou cerca de R$ 6.750,00 por mês). Além disso, o MEI está limitado a contratar no máximo um funcionário, respeitando a legislação trabalhista vigente. Outras responsabilidades incluem manter registros atualizados das operações financeiras e respeitar as normativas locais, estaduais e federais relacionadas à atividade econômica exercida. A observância dessas obrigações é fundamental para o sucesso e sustentabilidade do negócio no longo prazo.

Essas obrigações, embora pareçam muitas, são simplificadas para o MEI em comparação com outras categorias empresariais, e seu cumprimento é essencial para manter a empresa em conformidade com a legislação e aproveitar os benefícios do regime MEI.

Veja também: Novo boleto MEI vem com valor diferente