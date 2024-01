Bolsa de R$ 900 pode ser sacada na Caixa

Você já ouviu falar sobre a última novidade que balançou as estruturas da segurança pública nacional? Na movimentada manhã desta terça-feira, os agentes de segurança pública brasileiros acordaram com uma notícia para lá de estimulante. A CAIXA Econômica Federal anunciou o início dos pagamentos de uma bolsa no valor de R$ 900 mensais, dando start ao que promete ser um grande impulso tanto na qualificação quanto no bolso desses profissionais.

Se essas linhas já despertaram seu interesse, siga conosco nesta leitura. Já se acomode, prepare o café e vamos desvendar juntos como essa bolsa pode ser mais do que um incentivo, mas sim, uma transformação na sua trajetória profissional.

A CAIXA, sempre pensando em facilitar, decidiu que o repasse da bolsa vai encontrar os beneficiários em uma conta poupança digital, criada automaticamente para quem ainda não for cliente do banco. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiasdamanha.com.br)

Bolsa de R$ 900 sacada na Caixa

Essa iniciativa, integrante do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci) 2, tem um foco cristalino: melhoria contínua da segurança pública mediante a qualificação dos agentes. O programa, munido pela CAIXA, planeja injetar cerca de R$ 175 milhões em 2024, tudo isso direcionado para apoiar cerca de 5.400 agentes neste ano. Percebem a grandiosidade? Agora, vamos aos detalhes de como você pode estar entre os beneficiados.

Muitos profissionais de segurança estão com os olhos brilhando, imaginando-se realizando cursos com aquela ajuda extra no orçamento. Mas afinal, quem poderá efetivamente fazer suas compras falando que foi a CAIXA quem pagou? A linha de chegada para o benefício tem algumas barreiras e você precisa saber qual a pista e as regras. Vejamos:

A sua remuneração mensal não deve ultrapassar R$ 15 mil, excluindo-se gratificação natalina e férias;

Há exigências específicas ligadas ao curso oferecido pelo Bolsa Formação;

É necessário participar de pelo menos um curso Pronasci a cada ano, com um máximo de três cursos em doze meses;

Sua conduta deve estar limpa nas prateleiras da justiça, sem condenação penal nos últimos cinco anos;

As infrações administrativas graves também não podem constar no seu histórico recente, contando cinco anos para trás;

E, finalmente, sua corporação deve fazer parte do grupo seleto de entes federados do projeto.

Cerca de 100 mil bolsas estão alinhadas para serem entregues a policiais militares, civis, penitenciários, bombeiros, peritos criminais e guardas civis municipais.

Veja também: Liberado! Empréstimo Caixa fácil para pagar em até 60 vezes

Como Será Feito o Pagamento da Bolsa?

Agora, se você já está mirando essa oportunidade e se encaixa nos requisitos, é hora de saber mais sobre o cockpit financeiro dessa operação. A CAIXA, sempre pensando em facilitar, decidiu que o repasse da bolsa vai encontrar os beneficiários em uma conta poupança digital, criada automaticamente para quem ainda não for cliente do banco. Tudo prático, tudo digital!

Vamos entrar na era do app Caixa Tem, que já se tornou um velho conhecido de muitos brasileiros. Ao passo que o acesso ao benefício se dará por este aplicativo, uma gama de possibilidades se abre: consultas de saldos e extratos, pagamentos diversos, transferências via Pix. É o futuro ao alcance dos seus dedos, traçando um caminho digital para o seu desenvolvimento profissional.

Buscando mais oportunidades? Fique de olho, pois há um desconto de 70% na renegociação de dívidas ativas aguardando aqueles que querem reorganizar suas finanças. Sim, o universo da CAIXA está repleto de surpresas para este ano e, com a somatória de benefícios, o amparo à segurança pública nunca pareceu tão fortalecido.

Veja também: 4 benefícios da Caixa a partir de janeiro; qual deles é o seu?