INSS com novos pagamentos para autônomos e outros: veja os valores de 2024

Com o início de 2024, há mudanças significativas nos valores de contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para autônomos e outros contribuintes. É fundamental entender essas alterações para manter as contribuições em dia e garantir acesso aos benefícios previdenciários. Neste artigo, vamos explorar como pagar o INSS sendo autônomo e as atualizações nos valores de contribuição para o ano de 2024.

INSS com novos pagamentos para autônomos

Para os autônomos, o processo de contribuição ao INSS requer atenção especial. A contribuição é feita através da Guia da Previdência Social (GPS), emitida pelo site da Receita Federal ou pelo aplicativo Meu INSS. Após a emissão, o pagamento pode ser realizado em bancos ou casas lotéricas. É importante saber que a contribuição varia entre 5%, 11% ou 20%, dependendo da categoria profissional e do plano de previdência social escolhido.

Em 2024, as categorias de contribuição ao INSS incluem o autônomo (contribuinte individual), dona de casa de baixa renda, contribuinte facultativo e o Microempreendedor Individual (MEI). Cada categoria possui valores específicos de contribuição. Por exemplo, para autônomos, o valor é de R$ 282,40 (20% do salário mínimo), enquanto para donas de casa de baixa renda, é R$ 70,60 (5% do salário mínimo).

Contribuição ao INSS: Entendendo as Opções para o Contribuinte Individual em 2024

Quando se trata de contribuir para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em 2024, o contribuinte individual tem várias opções, dependendo do seu plano de previdência e da natureza do trabalho realizado. Vamos detalhar as quatro principais categorias de contribuição, considerando o salário mínimo atual de R$ 1.412,00:

1. Microempreendedor Individual (MEI) – 5% do Salário Mínimo

Para o MEI, a contribuição é de 5% do salário mínimo. Em 2024, isso equivale a R$ 70,60 por mês. Essa quantia já está inclusa no DAS MEI, que deve ser pago mensalmente. Embora seja a menor contribuição do Regime Geral da Previdência Social, o MEI não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição e pode ter benefícios limitados a um salário mínimo. Para se aposentar por tempo de contribuição, é necessário complementar a contribuição em 15% do salário mínimo.

2. Plano Simplificado – 11% do Salário Mínimo

Para contribuintes individuais que não são MEI, existe a opção do plano simplificado, com uma contribuição de 11% do salário mínimo. Isso resulta em um pagamento mensal de R$ 155,32 em 2024. Ao escolher este plano, o contribuinte renuncia ao direito à aposentadoria por tempo de contribuição e pode ter a aposentadoria limitada a um salário mínimo. No entanto, é possível complementar as contribuições posteriormente para alterar essa condição.

3. Prestadores de Serviços para Pessoa Jurídica – Alíquota de 11%

Esta categoria inclui contribuintes individuais que prestam serviços para pessoas jurídicas. A contribuição é de 11% sobre o valor recebido mensalmente, limitada ao teto do INSS. Por exemplo, com uma renda mensal de R$ 2.000,00, a contribuição seria de R$ 220,00. Em 2024, o teto do INSS é de R$ 7.507,49, portanto, a contribuição máxima para rendas iguais ou superiores ao teto seria de R$ 825,83. Neste caso, a empresa contratante é responsável pelo recolhimento.

4. Plano Normal – Alíquota de 20%

Para contribuintes individuais que não se enquadram nas categorias anteriores, a contribuição é de 20% da renda mensal, respeitando o teto do INSS. Assim, para uma renda de R$ 2.000,00, o pagamento seria de R$ 400,00. Se a renda mensal atingir ou exceder o teto do INSS, a contribuição máxima seria de R$ 1.501,50.

Contribuinte Facultativo

Além dos contribuintes individuais, temos a categoria do contribuinte facultativo em 2024. Estas são pessoas sem atividade remunerada que contribuem para o INSS, visando garantir benefícios futuros. Incluem donas de casa, estudantes, desempregados, entre outros, que não estejam filiados a outro regime previdenciário e que tenham mais de 16 anos.

Emissão da Guia de Pagamento GPS

A emissão da GPS é um processo simplificado, acessível através do Meu INSS, seja pelo site ou aplicativo. Para emitir a guia, siga os passos no site ou app, informando dados como PIS/PASEP/NIT, mês e salário de contribuição. Atenção aos prazos é crucial para evitar atrasos e garantir os benefícios da previdência social.

As mudanças nos valores de contribuição ao INSS para autônomos e outras categorias em 2024 são essenciais para manter a regularidade e acessar benefícios previdenciários. É importante estar atento às categorias de contribuição, valores atualizados e ao processo de emissão e pagamento da GPS. Mantenha-se informado para garantir seus direitos previdenciários.

