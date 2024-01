Alexa mantém estes 10 segredos que você precisa descobrir HOJE

A Alexa, assistente de voz da Amazon, evoluiu muito além de suas funções básicas de reprodução de música e fornecimento de notícias. Com os recentes avanços na inteligência artificial, a Alexa agora oferece uma gama de recursos ocultos e surpreendentes que prometem enriquecer ainda mais a sua experiência diária. Vamos mergulhar em dez desses recursos, que muitos usuários ainda desconhecem, mas que são verdadeiras joias a serem exploradas.

Conheça a Alexa

A Alexa, o revolucionário assistente de voz da Amazon, transformou-se em um sinônimo de conveniência e inovação no universo da tecnologia doméstica. Este assistente virtual, alimentado por inteligência artificial, não só responde a comandos de voz, mas também aprende com suas interações, adaptando-se continuamente às suas preferências e necessidades.

Desde controlar dispositivos inteligentes em sua casa, como luzes e termostatos, até fornecer atualizações de notícias, previsões do tempo e lembretes, a Alexa se tornou uma ferramenta indispensável no cotidiano. Seus benefícios vão além da mera automação, oferecendo personalização, entretenimento e suporte em tarefas diárias. A Alexa ajuda a simplificar rotinas, gerenciar tarefas com eficiência e até mesmo se conectar com familiares e amigos, tornando-a uma companheira virtual valiosa para um estilo de vida moderno e conectado.

10 segredos que você precisa descobrir HOJE

Conversas Mais Naturais e Intuitivas: Com a atualização mais recente, a Alexa se tornou capaz de conduzir conversas mais naturais e fluidas. Agora, ela pode participar de discussões sobre uma variedade de tópicos, tornando a interação tão fácil e agradável quanto conversar com um amigo.

Controles Residenciais Inteligentes Aprimorados: A Alexa agora processa comandos de voz mais complexos, oferecendo um controle mais sofisticado sobre dispositivos inteligentes compatíveis. Isso inclui ajustar a iluminação em quartos específicos e executar comandos mais complexos, como desligar luzes e ventiladores em todos os cômodos, exceto no quarto desejado.

Tradução de Chamadas em Tempo Real: Esta nova funcionalidade permite que a Alexa traduza chamadas de áudio e vídeo em tempo real, abrangendo idiomas como inglês, espanhol, francês, alemão e português. É uma ferramenta incrível para comunicação global sem barreiras.

Assistência de Emergência: Os usuários agora podem solicitar ajuda por meio de comandos de voz, com recursos como resposta urgente 24/7, alertas inteligentes e contatos de emergência.

Pesquisa com IA para Dispositivos Fire TV: A Alexa utiliza inteligência artificial generativa para aprimorar a pesquisa de conteúdo no Fire TV, oferecendo recomendações personalizadas com base nas preferências do usuário.

Interpretação de Personagens: Como parte de uma nova função, a Alexa pode assumir a personalidade de até 25 personagens únicos, tornando as conversas mais pessoais e envolventes.

Criação de Músicas com Splash AI: Uma habilidade inovadora permite criar músicas com comandos de voz, oferecendo uma experiência musical personalizada e única.

Mapa dos Dispositivos Domésticos: Usuários do Echo Hub podem criar um mapa digital de seus dispositivos domésticos inteligentes, facilitando o controle e a organização.

Assistente de Email: Com esta funcionalidade, os usuários podem enviar e-mails contendo convites e mídia diretamente para a Alexa, que extrairá informações e as adicionará ao calendário do usuário.

Principais Conexões: A Alexa facilita o acesso rápido aos contatos favoritos, permitindo fazer chamadas, iniciar reuniões e verificar lembretes de aniversário com mais rapidez.

